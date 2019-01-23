Россияне хотят ездить по платным дорогам

На дорогах М-3, М-4 и М-11, находящихся в ведении Государственной компании «Автодор», три года назад было зафиксировано 70,3 млн. проездов, а за прошедший год по этим магистралям проехало уже 110,7 млн. машин. Только в 2018-м 21,7% интенсивность выросла на 21,7%, несмотря на постоянно растущие тарифы.

Стоит сказать, что самым популярным «платником» «Автодора» стала трасса М-4 «Дон»: 85% от всех пользователей ездят именно по ней. Но здесь все просто: во-первых на этой дороге самая большая протяженность платных отрезков (более 560 км), а во-вторых, магистраль отличается востребованностью направления и соединяет южную часть страны с центром: много туристических и грузовых перевозок.

По мнению представителей госкомпании, автодорога М-11, хоть еще и не достроена, но имеет большой потенциал. За прошедшие 12 месяцев ей воспользовались больше 7,4 млн. водителей по направлению из Москвы.

Стоит напомнить, что основной наплыв автомобилей на этих дорогах все же происходит в праздничные дни. Об этом свидетельствует последняя статистика.