Зачем КамАЗу нужны железные пластины на кабине возле фар

Фото: АвтоВзгляд
Грузовики КАМАЗ крайне популярны в нашей стране. К тому же, занимают особое место в Российской Армии. Короткая кабина, разнообразие платформ и возможность размещать на шасси различные надстройки делают его универсальной и практически незаменимой машиной в самых суровых условиях эксплуатации. Практически…
Лика Затворная

Автомобили родом из Набережных Челнов способны выполнять боевые задачи в любых широтах при различных погодных условиях и на всех типах местности — будь то асфальт, легкий проселок или тяжелое бездорожье.

Конечно, у всех, кто хотя бы немного интересуется военным щитом своей страны, огромный интерес вызывают эти самые причудливые надстройки, которые возят за собой военные КамАЗы. Поэтому мало кто обращает внимание на мелкие детали, являющиеся неотъемлемой частью самого грузовика. А зря, ведь история их происхождения и внедрения весьма интересна.

Возьмем, к примеру, небольшие изогнутые пластины, которые расположены возле фар головного света. Ими укомплектованы абсолютно все КамАЗы, начиная от гражданских и заканчивая продвинутыми военными модификациями. Кто-то, возможно, скажет, что это некий элемент защиты, и будет не прав. Они способны принять на себя разве что часть насекомых, идущих в лобовую атаку на тонны металла. В масштабах же кабины грузовика, да еще в таком месте, эти железки вряд ли способны что-то серьезно защитить. Как и дизайнерскими изысками тут совсем не пахнет.

А вот версия с обтекателями для снижения расхода топлива вполне рабочая. Впрочем, справедлива она только лишь для дальнемагистральных грузовиков (не только КамАЗов), для которых снижение лобового сопротивления даже на доли процента со временем экономит весьма ощутимые суммы. Но на машинах для гражданских грузоперевозок эти самые обтекатели работают вкупе с другими, более массивными аэродинамическими элементами, устанавливаемыми на крыше и переднем бампере. Так для чего же тогда эта деталь устанавливается на военные грузовики?

Дело снова в набегающих потоках воздуха. Но только в военных автомобилях, где экономичность, как правило, не так важна, эти самые угловые обтекатели борются не за миллилитры топлива и военный бюджет, а за… чистоту!

Изначально у автомобилей с короткой кабиной аэродинамика такая же, как у кирпича. Поэтому при движении грузовика без обтекателей под кабиной и над ней образуются «паразитные завихрения». И если на асфальте они не несут особого дискомфорта и вреда, то на пересеченной местности или в плохую погоду это становится реальной проблемой — потоки воздуха подымают и несут из-под колес облака пыли в моторный отсек, забивают грязью дверные проемы, пачкают ручки дверей и окна. Но благодаря сколько незаметным, столько же незаменимым угловым обтекателям удалось побороть эти самые потоки и проблемы чистоты, вызванные ими.

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4 сентября 2019
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