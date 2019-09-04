Зачем КамАЗу нужны железные пластины на кабине возле фар

Автомобили родом из Набережных Челнов способны выполнять боевые задачи в любых широтах при различных погодных условиях и на всех типах местности — будь то асфальт, легкий проселок или тяжелое бездорожье.

Конечно, у всех, кто хотя бы немного интересуется военным щитом своей страны, огромный интерес вызывают эти самые причудливые надстройки, которые возят за собой военные КамАЗы. Поэтому мало кто обращает внимание на мелкие детали, являющиеся неотъемлемой частью самого грузовика. А зря, ведь история их происхождения и внедрения весьма интересна.

Возьмем, к примеру, небольшие изогнутые пластины, которые расположены возле фар головного света. Ими укомплектованы абсолютно все КамАЗы, начиная от гражданских и заканчивая продвинутыми военными модификациями. Кто-то, возможно, скажет, что это некий элемент защиты, и будет не прав. Они способны принять на себя разве что часть насекомых, идущих в лобовую атаку на тонны металла. В масштабах же кабины грузовика, да еще в таком месте, эти железки вряд ли способны что-то серьезно защитить. Как и дизайнерскими изысками тут совсем не пахнет.