На трассе М4 «Дон» вновь активизировались придорожные бандиты

Бархатный сезон на Черноморском побережье в самом разгаре и отпускники из разных регионов России продолжают активно пользоваться главной автомобильной артерией, связывающей юг страны с остальными регионами — М4 «Дон». А злоумышленники продолжают пользоваться проезжающими автомобилистами.
Максим Строкер

В соцсетях приобретают все больший резонанс действия организованной банды злоумышленников, пристрастившихся грабить проезжающих автомобилистов в районе населенного пункта Лосево на трассе М4 «Дон».

Участок шоссе Лосево-Павловск в Воронежской области известен своими многокилометровыми пробками. Именно тут шестиполосное шоссе сужается в двухполосное. В пределах деревни Лосево на трассе устроен нерегулируемый пешеходный переход. Тут любят останавливаться на отдых водители дальнобойных фур. В бойком месте на федеральной трассе работает много торговых точек. Затор гарантирован и «клиентов» для криминалитета в Лосево — хоть отбавляй.

Автомобилисты, путешествующие через ставшую почти уже легендарной деревню, отмечают активизацию преступников. Вот какое сообщение было опубликовано на днях в аккаунте «Синих ведерок» от имени некого ‎Александра Головкова. По его ‎словам, на трассе М4 «Дон» в Лосево действует шайка злоумышленников по следующей схеме.

Когда путешественник останавливается там, чтобы зайти в придорожный магазин, они прокалывают колесо его машины — пока он совершает покупки. Через короткое время после старта от торговой точки жертва обнаруживает проблему с колесами и останавливается для установки «запаски». Пока автомобилист отвлечен на работу с домкратом и баллонным ключом из салона его машины воруют все ценное, что только найдут.

По словам г-на Головкова, его в подобной ситуации, когда он менял колесо с прорезанной боковиной на своем авто, спасло только то, что он на время работ запер все двери.

— На меня «охотились» личности кавказской наружности. Одна машина у них черная Вольво S-80, другая белого цвета (марку не увидел — далеко стояла), а третья синяя ВАЗ 2104. Когда я застукал мурло, заглядывающее ко мне в машину, он не смутившись подошел ко мне с вопросом где ближайшее СТО, типа у него сломалась машина. Потом пошел пешком к белой машине, которая сразу же благополучно «починилась» и уехала в компании с упомянутой Volvo, — рассказывает Александр Головков.

Подобный бандитский промысел процветал на М4 на рубеже 90-х и 2000-ых годов. Позже местные правоохранители сумели как-то взять ситуацию под контроль. И вот теперь, судя по всему, все возвращается на круги своя.

Единственное, что радует: «Автодор» обещает достроить на М4 «Дон» 85-километровый обход деревни Лосево к лету 2020 года. Пробки в этом месте должны исчезнуть. Как и вызываемая порой ими необходимость останавливаться в этом населенном пункте.

парковка, ПДД, ремонт, автоуголовка, уголовный кодекс
25 сентября 2019
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