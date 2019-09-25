На трассе М4 «Дон» вновь активизировались придорожные бандиты

В соцсетях приобретают все больший резонанс действия организованной банды злоумышленников, пристрастившихся грабить проезжающих автомобилистов в районе населенного пункта Лосево на трассе М4 «Дон».

Участок шоссе Лосево-Павловск в Воронежской области известен своими многокилометровыми пробками. Именно тут шестиполосное шоссе сужается в двухполосное. В пределах деревни Лосево на трассе устроен нерегулируемый пешеходный переход. Тут любят останавливаться на отдых водители дальнобойных фур. В бойком месте на федеральной трассе работает много торговых точек. Затор гарантирован и «клиентов» для криминалитета в Лосево — хоть отбавляй.

Автомобилисты, путешествующие через ставшую почти уже легендарной деревню, отмечают активизацию преступников. Вот какое сообщение было опубликовано на днях в аккаунте «Синих ведерок» от имени некого ‎Александра Головкова. По его ‎словам, на трассе М4 «Дон» в Лосево действует шайка злоумышленников по следующей схеме.

Когда путешественник останавливается там, чтобы зайти в придорожный магазин, они прокалывают колесо его машины — пока он совершает покупки. Через короткое время после старта от торговой точки жертва обнаруживает проблему с колесами и останавливается для установки «запаски». Пока автомобилист отвлечен на работу с домкратом и баллонным ключом из салона его машины воруют все ценное, что только найдут.