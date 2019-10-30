Чем реально может помочь водителю аварийный комиссар

Но для начала напомним, что комиссар не заменяет инспектора ГИБДД и не определяет виновника аварии. Он только помогает в оформлении документов и решении организационных вопросов. При этом аварийные комиссары могут выезжать как от конкретной страховой компании (если у вас полис КАСКО или в дополнение к ОСАГО приобретен специальный пакет помощи на дорогах, включающий работу комиссара), так и быть независимыми.

Да, вызывать аварийных комиссаров не обязательно — тот же европротокол можно оформить и без них (подробную инструкцию вы найдете здесь). Другое дело, что в его заполнении есть ряд нюансов, не зная о которых, бумага будет составлена неправильно. Что практически автоматом приведет к отказу страховой компании к выплате.Поэтому если вы решили оформить дорожный инцидент без вызова ГИБДД — по европротоколу, то надежнее все же воспользоваться услугами аварийного комиссара. Да и в случае, если имеется полис добровольного страхования, специально обученный человек может пригодится, чтобы правильно был зафиксирован ущерб и опять же не возникли трения с страховщиками.