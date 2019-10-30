Чем реально может помочь водителю аварийный комиссар

Но для начала напомним, что комиссар не заменяет инспектора ГИБДД и не определяет виновника аварии. Он только помогает в оформлении документов и решении организационных вопросов. При этом аварийные комиссары могут выезжать как от конкретной страховой компании (если у вас полис КАСКО или в дополнение к ОСАГО приобретен специальный пакет помощи на дорогах, включающий работу комиссара), так и быть независимыми.
Да, вызывать аварийных комиссаров не обязательно — тот же европротокол можно оформить и без них (подробную инструкцию вы найдете здесь). Другое дело, что в его заполнении есть ряд нюансов, не зная о которых, бумага будет составлена неправильно. Что практически автоматом приведет к отказу страховой компании к выплате.Поэтому если вы решили оформить дорожный инцидент без вызова ГИБДД — по европротоколу, то надежнее все же воспользоваться услугами аварийного комиссара. Да и в случае, если имеется полис добровольного страхования, специально обученный человек может пригодится, чтобы правильно был зафиксирован ущерб и опять же не возникли трения с страховщиками.
Тем более, что стоят услуги «аварийщика» не очень дорого — 2000—5000 рублей (у страховых — 3000 рублей), а на место ДТП он приезжает минут за 15—20, если, конечно, не помешают пробки. Кроме того, самостоятельный, а не от страховой компании, аварийный комиссар организует независимую экспертизу и в дальнейшем поможет взыскать со страховой всю необходимую сумму, включая расходы на автоюристов, оценку ущерба и судебные экспертизы. Правда, в этом случае его работа будет стоить чуть дороже.
Но если вы все-таки решили оформить аварию по европротоколу самостоятельно, помните, что это можно сделать, если ущерб причинен только двум автомобилям. При этом выясните, действуют ли полисы ОСАГО у обоих участников на момент аварии. Затем внимательно осмотрите автомобиль и примерно оцените сумму ущерба, после чего сойдитесь со своим оппонентом в вопросе кто виновник, а кто пострадавший. И, наконец сфотографируйте или снимите на видео обстоятельства аварии, просите свидетелей, запишите их показания и контактные данные, попросите расписаться. То есть сделайте неприятную и муторную работу, которую куда быстрее и профессиональнее выполнит аварийный комиссар.