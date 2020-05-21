Дептранс Москвы, манипулируя статистикой, заталкивает водителей в метро, повышая вероятность заражений

Сейчас обстоятельства таковы, что москвичам различными директивами г-на Собянина предписывается как можно меньше контактировать друг с другом — дабы не подхватить коронавирус. Столичный Дептранс, во исполнение этих указивок, всячески рекомендует через свой телеграмм-канал (как кстати, к этому ресурсу сейчас относится Роскомнадзор, а?) пассажирам общественного транспорта вообще и метрополитена в частности держаться друг от друга подальше.
И параллельно, те же самые специалисты пресс-службы того же Дептранса на том же самом телеграмм-канале размещают «мульку», призывающую автомобилистов покидать безопасную самоизоляцию в машинах и нырять в метрополитен, тем самым способствуя появлению там дополнительного «субстрата» для коронавирусной вспышки.
Судите сами. Сегодня ведомство опубликовало гениальную, — по нынешним болезненным временам — инфографику, где показывается, что при 360 000 машинах на дорогах Москвы в городе якобы наблюдается 2-балльная загруженность, а при 550 000 — уже 7-балльные пробки. И делается вывод, что если бы 190 000 водителей, создавших лишние «баллы», пересядут на метро, то движение в городе сохранится свободным.
Характерно, что еще чуть ли не со времен правления в Москве Юрия Лужкова, в СМИ периодически всплывают подобные данные. О том, что 500 000 машин в городе — это сильные заторы, а 800 000 транспортных средств на улицах — практически коллапс. Зачем вытаскивать на свет эти старые, как фекалии мамонта, цифры именно сейчас?
И вообще интересно: о чем думают люди, агитирующие сегодня водителей, перемещающихся по фактически пустому городу, бросить все и подвергаться повышенному риску заражения в подземке?
Свежая инфографика Дептранса любопытна еще и тем, что очень сильно смахивает на какую-то примитивную манипуляцию. Она, повторимся, утверждает, что при 550 000 машин на дрогах внутри МКАД пробки достигают 7 баллов. А между тем, дептрансовская же ежедневная сводка уверяет нас, будто на дорогах Москвы к 15-и часам дня находится стабильно по 1,7—1,8 млн. автомобилей(!). И при этом загруженность магистралей колеблется на уровне всего лишь 1—2 балла!
Как вообще такое понимать? На какой из картинок специалисты по запудриванию мозгов из Дептранса приводят верные цифры, и как вообще верить такому «надежному» официальному источнику?