Дептранс Москвы, манипулируя статистикой, заталкивает водителей в метро, повышая вероятность заражений

Сейчас обстоятельства таковы, что москвичам различными директивами г-на Собянина предписывается как можно меньше контактировать друг с другом — дабы не подхватить коронавирус. Столичный Дептранс, во исполнение этих указивок, всячески рекомендует через свой телеграмм-канал (как кстати, к этому ресурсу сейчас относится Роскомнадзор, а?) пассажирам общественного транспорта вообще и метрополитена в частности держаться друг от друга подальше.

И параллельно, те же самые специалисты пресс-службы того же Дептранса на том же самом телеграмм-канале размещают «мульку», призывающую автомобилистов покидать безопасную самоизоляцию в машинах и нырять в метрополитен, тем самым способствуя появлению там дополнительного «субстрата» для коронавирусной вспышки.

Судите сами. Сегодня ведомство опубликовало гениальную, — по нынешним болезненным временам — инфографику, где показывается, что при 360 000 машинах на дорогах Москвы в городе якобы наблюдается 2-балльная загруженность, а при 550 000 — уже 7-балльные пробки. И делается вывод, что если бы 190 000 водителей, создавших лишние «баллы», пересядут на метро, то движение в городе сохранится свободным.