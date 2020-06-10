К сезону летних отпусков на трассе М4 «Дон» во многих местах снизили скорость до 50 км/ч

Фото: Росавтодор
Отмена режима самоизоляции и снятие ограничений на передвижение автотранспорта сподвигнут уставших от запугивания властей россиян массово ринуться на моря. Только автопутешественникам следует быть готовыми к коллапсу на трассе М4 «Дон». Еще более ужасному, чем раньше.

И без того многокилометровые заторы на самой ключевой для отпускников трассе этим летом станут куда невыносимее. Во-первых, не имеющие возможности отправиться за границу граждане едва ли не поголовно поедут на родные, хотя и не факт, что любимые курорты Краснодарского края и Крымский полуостров. Иными словами, поток заметно увеличится.

Во-вторых, нескончаемые ремонты на М4 «Дон» сильно ухудшают пропускную способность транспорта. Полностью завершить «комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» дорожники намерены не раньше 2024 года! И, наконец, свою роль сыграют временные ограничения скорости, будто специально введенные аккурат перед отменой «коронавирусных» ужесточений. В общем, попотеть по пути до моря автопутешественникам придется и в прямом, и в переносном смыслах.

Так, на мосту через Дон, на участках в районе пресловутого Аксая, а также с 1060 километра трассы М4 при движении из Краснодара скорость будет ограничена до 70 км/ч, а местами и вовсе до 50 км/ч. Из-за замены асфальта движение здесь сузится до одной-единственной полосы. Страшно представить, что будет твориться на проезжей части. Впрочем, зачем представлять? Скоро мы это увидим.

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10 июня 2020
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