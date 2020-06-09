«Лога-парк» и другие прелести автопутешествия в Ростов-на-Дону

Плотная облачность, дожди и даже заморозки — какой-то депрессивный май выпал на московский регион в этом году. Сбросить по-осеннему весеннюю хандру было решено коротким путешествием на Юг России, где лето давно играет своими яркими красками, в теплых водоемах плещется рыба, пивоварни готовятся к очередному сезону (ведь не секрет, что южная оконечность России, как немецкая Бавария, славна пенным напитком), да и накопившиеся за карантин дела нуждались в оперативном вмешательстве. Ехать решено на тестовой LADA Granta Cross. И тому был ряд веских причин.

Весь маршрут, а это 1150 км от двери до двери, занимает порядка 12 часов. В сезон отпусков, когда трасса М4 «Дон» битком забита автомобилями жаждущих моря людей, время время легко может увеличиться до 16 часов. В такой ситуации гораздо лучше, если под капотом автомобиля не только тяговитый мотор, но и экономичный. Собственно, поэтому Granta Cross стала главным претендентом на поездку. Просторность салона в данном путешествии не учитывалась — универсалу предстояло везти всего одну сумку и пассажира, являющегося водителем. Так что этот текст не про тесноту салона. Но, тем не менее, про комфорт.