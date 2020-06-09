«Лога-парк» и другие прелести автопутешествия в Ростов-на-Дону

Плотная облачность, дожди и даже заморозки — какой-то депрессивный май выпал на московский регион в этом году. Сбросить по-осеннему весеннюю хандру было решено коротким путешествием на Юг России, где лето давно играет своими яркими красками, в теплых водоемах плещется рыба, пивоварни готовятся к очередному сезону (ведь не секрет, что южная оконечность России, как немецкая Бавария, славна пенным напитком), да и накопившиеся за карантин дела нуждались в оперативном вмешательстве. Ехать решено на тестовой LADA Granta Cross. И тому был ряд веских причин.
Весь маршрут, а это 1150 км от двери до двери, занимает порядка 12 часов. В сезон отпусков, когда трасса М4 «Дон» битком забита автомобилями жаждущих моря людей, время время легко может увеличиться до 16 часов. В такой ситуации гораздо лучше, если под капотом автомобиля не только тяговитый мотор, но и экономичный. Собственно, поэтому Granta Cross стала главным претендентом на поездку. Просторность салона в данном путешествии не учитывалась — универсалу предстояло везти всего одну сумку и пассажира, являющегося водителем. Так что этот текст не про тесноту салона. Но, тем не менее, про комфорт.
Как все путешественники, я старался оптимизировать свои расходы. Чтобы не стоять в традиционных пробках на трассе М4 «Дон» и не переплачивать по дневному тарифу за проезды по платным дорогам, было решено выезжать в ночь. Так я экономлю топливо, нервы и силы. И получаю 50% скидку, суммирующуюся с 20% скидкой за использование транспондера для оплаты платных участков трассы.
В ночь выезда дождь лил, как из ведра. Скрипящие «дворники» Granta Cross хоть и выдавали в универсале автомобиль недорогого ценового сегмента, но со своей задачей справлялись. А вот света фар явно не хватало. Впрочем, чем ближе лето, тем короче ночи — светать начало в районе трех часов, да и интенсивность осадков заметно снизилась. Примечательно, что в хорошую погоду, фары универсала освещают дорогу удовлетворительно.
Километры бежали быстро. Расход топлива по бортовому компьютеру колебался от 7 до 7,5 литров на сто километров. И даже когда я выкатился на платную дорогу, где скоростной режим позволял прибавить газу, цифры словно замерли.
Высокие скорости — не конек универсала — Granta Cross начинает метаться по дороге, требуя частых подруливаний, а в салон начинают уверенно проникать внешние шумы. Но до 130 км/ч поведение приподнятого универсала — предсказуемое, да и с акустическим комфортом все не так страшно. Да, хотелось бы чуть больше усилия и отзывчивости на руле. С другой стороны, пересев во французские аналоги, понимаешь, что Granta со своим легким рулем, как минимум, удобней для маневров в городе — руль не такой тугой, и с ним легко справится женская половина водителей.
А вот к подвеске претензий не возникло. Встречающиеся неровности, выбоины и стыки мостов она проглатывает, неся в салон лишь комфорт. Даже глубоким ямам в асфальте, образовавшимся на трассе за зиму, не удалось вызвать ее возмущения ни на сжатие, ни на отбой. Да что там
асфальт: вседорожный отечественный универсал не пасует даже на бездорожье — подвеска неплохо вытягивается, словно выпрашивая полный привод.
«Лога Парк» — оазис вкуса и красоты на трассе М4 «Дон»
Путешествие на южную оконечность России для многих любителей автотуризма ассоциируются с многокилометровыми пробками на трассе М4 «Дон», которые собирают населенные пункты Лосево и Каменск-Шахтинский. К сожалению, дорожники еще не успели проложить альтернативные платные дороги в обход этих населенных пунктов. Однако и из этой ситуации можно извлечь пользу.
Путешествуя на Юг, среди остановок на дозаправку, я сознательно планирую остановку в «пробочных» краях трассы М4, а именно в Каменск-Шахтинске. Байк-отель, выставка старинных автомобилей и менее масштабная версия парка «Патриот» — это те достопримечательности придорожного городка, которые видно с трассы. Но если свернуть с М4 в сторону хутора Старая Станица, расположенного всего в нескольких километрах от города, то попадаешь в настоящую сказку. По крайней мере, именно так охарактеризовали «Лога Парк» мои дети, когда впервые здесь побывали.
«Лога Парк» построен на средства местного предпринимателя, что, наверное, и отличает его от парков столицы, да и парков в других российских городах, которые, кажется, способны только осваивать бюджетные деньги, а выглядят, увы, гораздо скромнее. Вековые деревья, укрывают парк от лучей палящего южного солнца. В их тени с чувством стиля высажены декоративные растения, проложены каналы, в которых водятся причудливые разноцветные карпы, бьют фонтаны, в искусственных озерах плавают лебеди, в просторных вольерах зоопарка бродят олени, пони и другая живность, а вся инфраструктура парка располагает к семейному отдыху, особенно после длительного переезда. Трудно представить, что когда-то в овраге, где раскинулся этот оазис, была обычная свалка.
Вход в парк — бесплатный. По парку курсирует разноцветный паровозик, есть кафе, аттракционы, детские площадки, предусмотрены места для отдыха и пикников. И это притом, что весь парк выдержан в едином сказочном стиле, где каждый камень — гном, каждая урна — дружелюбное существо, каждый фонарный столб — произведение искусства.
До места назначения я добрался за запланированные 12,5 часов. Результат, который продемонстрировала Granta Cross, доехав из Москвы до Ростова-на-Дону, приятно порадовал. На дорогу в одну сторону я потратил немногим больше 4 000 рублей (это бензин+оплата проезда). Ночной переезд, лично для меня гораздо удобнее. Особенно, если едешь не один. Ночью все пассажиры спят. А это значит, что никто не требует пить, есть и санитарных остановок. Что также экономит средства, топливо и сокращает время в пути. Впрочем, в этом одиночном путешествии получилось совсем бюджетно и быстро. И во многом, это заслуга LADA Granta Cross.