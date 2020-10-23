«Умные дороги» уже в России: чем это грозит водителям

Транспортные власти Подмосковья начали проект еще весной, совместно с компаниями «МВС Групп» и ГК «Урбантех». Напомним, что первая организация — оператор системы фотовидеофиксации на территории Московской области, а «Урбантех» разрабатывает и поставляет IT-решения для транспорта и дорожной инфраструктуры.
Почему дорога умная
Уже в мае на улицах Красногорска и в Сергиевом Посаде появились детекторы транспорта, камеры телеобзора, и анализаторы трафика. К системе также было подключено оборудование, которое установили раньше: контроллеры управления светофорами и комплексы фотовидеофиксации. Без последних теперь никуда, ведь сбор штрафов возложен именно на камеры.
Весь этот набор дорогущих устройств объединяет так называемая IT-платформа. То есть компьютерный софт, «коннектящий» в единую сеть различные устройства и отдельные программные модули. Как заявляют разработчики, система масштабируемая, то есть ее можно настроить под каждый город или даже регион.
Весь комплекс способен управлять дорожным движением, реагировать на ДТП и различные чрезвычайные ситуации, управлять парковочным пространством и общественным транспортом. А еще прогнозировать транспортную обстановку на улицах и, конечно же, штрафовать водителей за нарушения.
Первые результаты
В Сергиевом Посаде «умная» сеть охватила 13 участков дорог общей протяженностью 65 км и 7 участков (34 км) в Красногорске. Как рассказали организаторы, по итогам первых месяцев работы системы, среднее время в пути на этих участках сократилось на 9% и 11,9% при увеличении интенсивности движения на 19% и 13,1% соответственно. В пиковые часы сокращение времени в пути достигло 20%.
Для водителя или против него?
Результаты впечатляют, но сомневаемся, что вот так сразу города лишатся заторов и пробок. Ведь многие полезные инновации натыкаются на жадность чиновников и застройщиков. Сейчас многие города Подмосковья уже застроили многоэтажками и продолжают застраивать. Припарковать автомобиль там не так уж и просто. А вечером во дворах вообще все забито транспортом. Из-за парковочного места водители ссорятся и конфликтуют.
Что касается управления парковочным пространством, то власти городов не придумали ничего лучше, чем вводить платные стоянки. Но такое решение обычно приводит к полнейшему транспортному коллапсу во дворах. Так что «плата за землю» проблему не решит.
При этом расширять дорожную сеть уже просто некуда. А место для застройки найдется всегда. Поэтому автомобилизация городов продолжит расти, а значит будут расти и пробки. Гигантские потоки «железных коней» на узких дорогах регулировать трудно даже самыми продвинутыми техническими решениями. Зато можно развесить камеры и штрафовать водителей за выезд на перекресток. Поэтому водителям стоит помнить: человек за рулем всегда был дойной коровой. В ближайшее время он ей и останется.