«Умные дороги» уже в России: чем это грозит водителям

Транспортные власти Подмосковья начали проект еще весной, совместно с компаниями «МВС Групп» и ГК «Урбантех». Напомним, что первая организация — оператор системы фотовидеофиксации на территории Московской области, а «Урбантех» разрабатывает и поставляет IT-решения для транспорта и дорожной инфраструктуры.

Почему дорога умная

Уже в мае на улицах Красногорска и в Сергиевом Посаде появились детекторы транспорта, камеры телеобзора, и анализаторы трафика. К системе также было подключено оборудование, которое установили раньше: контроллеры управления светофорами и комплексы фотовидеофиксации. Без последних теперь никуда, ведь сбор штрафов возложен именно на камеры.

Весь этот набор дорогущих устройств объединяет так называемая IT-платформа. То есть компьютерный софт, «коннектящий» в единую сеть различные устройства и отдельные программные модули. Как заявляют разработчики, система масштабируемая, то есть ее можно настроить под каждый город или даже регион.

Весь комплекс способен управлять дорожным движением, реагировать на ДТП и различные чрезвычайные ситуации, управлять парковочным пространством и общественным транспортом. А еще прогнозировать транспортную обстановку на улицах и, конечно же, штрафовать водителей за нарушения.