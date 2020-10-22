Cравнительный тест LADA XRAY Cross: что лучше — механика или вариатор

Еще на этапе проектирования конструкторы заложили в LADA XRAY Cross довольно широкие возможности и неплохой запас прочности. Автомобиль получил оригинальные L-образные рычаги передней подвески, а также иные, нежели у обычного «Иксрея», пружины и амортизаторы. Подрамник специально конструировали таким образом, чтобы была возможность установить силовой агрегат, как с механической, так и с автоматической трансмиссией.
В результате под капотом лифтованного хетчбэка оказался тольяттинский 16-клапанный мотор объемом 1,8 литра в 122 силы, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А в 2019 году появилась «двухпедальная» версия с двигателем 1,6 л отдачей 113 лошадей и вариатором Jatco.
Эта пара хорошо знакома. Ниссановский «шестнадцатиклапанник» HR-16 локализован в Тольятти. Двигателю поменяли настройки блока управления, а еще для установки CVT потребовалось изменить компоновку трансмиссии. Конструкторы применили промежуточную опору силового агрегата, а приводы колес сделали одинаковой длины.
Секвестр педалей
Для начала сажусь в двухпедальный «Иксрей» и ловлю себя на мысли, что он расслабляет. В начале хода педаль газа — ватная. Машине будто лень разгоняться, даже когда я продавливаю акселератор в пол. В пробочном столичном трафике это даже на пользу. Понял, что «спортивных» стартов не будет, вот и не спеши. Плывешь себе потихоньку в русле третьего транспортного кольца и не торопишься. «Лада» плавно и без рывков трогается с места, не досаждая лишним шумом и дергатней.
На загородных трассах все не так однозначно. При нажатии газа от души, в салон проникает недовольный звук мотора, а ускорение идет с типичным для вариатора запаздыванием. Это вынуждает планировать обгоны заранее — дело привычки. Ручной режим выправляет ситуацию. Так можно подкрутить двигатель, а на шум махнуть рукой. Все же уверенный разгон при маневрах важнее.
По поведению машины видно, что конструкторы пытались поберечь агрегат, вот и сделали для него соответствующие настройки. И еще один нюанс: когда-то вазовцы сказали, что «масло, залитое в коробку передач, рассчитано на весь период эксплуатации, регламентное обслуживание сводится к контролю уровня масла с помощью щупа». Это тоже наводит на мысль, что «коробку» надо беречь, дабы вообще в нее не лазить. То есть никаких пробуксовок и штурма бордюров в попытке на них заскочить. От таких нагрузок вариатор страдает больше всего.
Классика жанра
У связки из 1,8-литрового мотора и 5-ступенчатой «механики» характер иной. Разгон заметно бодрее, а шума меньше. Работа «коробки» не вызывает нареканий. Она не похожа на «мешалку» и четко переключает передачи. На таком «Кроссе» можно, не боясь перегрева трансмиссии, заскочить на высокий поребрик. Благо, дорожный просвет позволяет. Да и пробуксовки «механика» переносит стойко.
В отличие от версии с вариатором, у «трехпедального» кросса есть шайба системы выбора режимов движения LADA Ride Select. Выбираю Sport, и автомобиль становится острее, ведь электроника обостряет чувствительность педали акселератора и изменяет настройки системы стабилизации.
На щербатой дороге подвеска лифтованного хетчбэка не пасует, исправно переваривая дорожную мелочь и средние выбоины. А разгонялся, скажу я вам, прилично. На скорости «механический» XRAY Cross заставляет чуть энергичнее работать рулем. Сказывается его более динамичный характер и то, что приводы колес тут разной длины. А вот «двухпедальный» автомобиль ведет себя солиднее и стабильнее. Ведь с помощью промежуточной опоры длину полуосей выровняли как раз ради уменьшения эффекта силового подруливания.
Время брать калькулятор
Самую доступную LADA XRAY Cross продают с «механикой». Машина в оснащении Classic стоит 801 900 рублей. Эта же комплектация с пакетом Optima обойдется в 838 900 рублей. И вот с ним уже можно заказать автомобиль с бесступенчатой коробкой. Он обойдется на 60 000 рублей дороже (898 900 рублей).
Наиболее престижная версия Instinct, которая появилась в арсенале кроссового «Иксрея» совсем недавно, стоит 1 005 900 рублей («механика») и 1 065 900 рублей (вариатор).
Говоря о выборе между «ручкой» и «вариком», отметим, что версия с «механикой» более драйверская, а CVT отлично подойдет для города. Яркий «двухпедальный» автомобиль оценят ленивцы и представители прекрасного пола. Им не надо выезжать на бездорожье, а достаточно спокойного передвижения по улицам мегаполиса. Ну а олдскульщикам и любителям повизжать шинами подойдет «механика». Эта классическая трансмиссия позволит уверенно двигаться по колейной грунтовке, хотя в пробке придется понапрягать икроножную мышцу.