Cравнительный тест LADA XRAY Cross: что лучше — механика или вариатор

Секвестр педалей

Для начала сажусь в двухпедальный «Иксрей» и ловлю себя на мысли, что он расслабляет. В начале хода педаль газа — ватная. Машине будто лень разгоняться, даже когда я продавливаю акселератор в пол. В пробочном столичном трафике это даже на пользу. Понял, что «спортивных» стартов не будет, вот и не спеши. Плывешь себе потихоньку в русле третьего транспортного кольца и не торопишься. «Лада» плавно и без рывков трогается с места, не досаждая лишним шумом и дергатней.

На загородных трассах все не так однозначно. При нажатии газа от души, в салон проникает недовольный звук мотора, а ускорение идет с типичным для вариатора запаздыванием. Это вынуждает планировать обгоны заранее — дело привычки. Ручной режим выправляет ситуацию. Так можно подкрутить двигатель, а на шум махнуть рукой. Все же уверенный разгон при маневрах важнее.

По поведению машины видно, что конструкторы пытались поберечь агрегат, вот и сделали для него соответствующие настройки. И еще один нюанс: когда-то вазовцы сказали, что «масло, залитое в коробку передач, рассчитано на весь период эксплуатации, регламентное обслуживание сводится к контролю уровня масла с помощью щупа». Это тоже наводит на мысль, что «коробку» надо беречь, дабы вообще в нее не лазить. То есть никаких пробуксовок и штурма бордюров в попытке на них заскочить. От таких нагрузок вариатор страдает больше всего.