Зачем нужно всегда держать в «бардачке» настойку боярышника

Ставшая в одно время именем нарицательным настойка боярышника, продающаяся в каждой аптеке, может оказаться крайне полезным дополнением к «неприкосновенному запасу» (НЗ) средств и приспособлений, которые опытный автомобилист постоянно возит с собой на всякий случай — для решения нестандартных, но возможных проблем.
Заметим, что можно не зацикливаться именно на «боярышнике». Вполне допустимо заменить его настойкой какой-нибудь календулы или, скажем, пустырника. Нам главное не это, а тот факт, что каждая из них состоит на 70% из этилового спирта. Этого типа препараты, как правило, продаются в пузырьках объемом 25 мл за смешные деньги. Наш НЗ лучше дополнить сразу парой таких флакончиков.
Рекомендуем упаковать их в герметичный полиэтиленовый пакет, чтобы характерные календульно-боярышниковые ароматы лишний раз не тревожили тонкое обоняние сотрудника ГИБДД, остановившего вас для проверки документов.
Для чего же нужна спиртовая настойка в машине зимой? В основном для целей растопления льда в тех или иных местах. Например, когда транспортное срдство покрыто коркой из-за ледяного дождя и сильного мороза, отшкрябать замерзшие осадки от «лобовухи» бывает ну очень сложно. Особенно если вы не здоровенный мужик, а хрупкая дама.
Обработка льда концентрированным спиртом делает его гораздо более податливым и ускоряет процесс очистки. Порой не только стекла, но и ручки двери оказываются в прочном ледяном плену. Использовать для их освобождения скребок или еще какой-то твердый предмет как правило не хочется, чтобы не попортить лакокрасочное покрытие. А спирт прекрасно справится с такой точечной задачей.
Еще одна распространенная зимняя проблема — некачественная незамерзающая жидкость для омывателя, которая густеет до состояния сметаны даже при не очень сильном морозе. Порой требуется лишь чуть-чуть добавить ей текучести, чтобы струйки из форсунок долетали хотя бы до середины лобового стекла и позволяли его очищать «дворникам». Для этого можно вылить наши пузырьки в бачок омывателя. Положительный эффект от такой операции будет тем сильнее, чем меньше полузамерзшей «незамерзайки» там в данный момент находится. В качестве побочного результата возможно окажется, что после смешивания со спиртовой настойкой, незамерзайка будет не так мерзко вонять, как раньше.
А еще пара пузырьков «боярышника» может выступить в качестве адекватной мзды за труды паре местных алкоголиков, которые помогли вам вытолкнуть авто из сугроба…