Зачем нужно всегда держать в «бардачке» настойку боярышника

Ставшая в одно время именем нарицательным настойка боярышника, продающаяся в каждой аптеке, может оказаться крайне полезным дополнением к «неприкосновенному запасу» (НЗ) средств и приспособлений, которые опытный автомобилист постоянно возит с собой на всякий случай — для решения нестандартных, но возможных проблем.

Заметим, что можно не зацикливаться именно на «боярышнике». Вполне допустимо заменить его настойкой какой-нибудь календулы или, скажем, пустырника. Нам главное не это, а тот факт, что каждая из них состоит на 70% из этилового спирта. Этого типа препараты, как правило, продаются в пузырьках объемом 25 мл за смешные деньги. Наш НЗ лучше дополнить сразу парой таких флакончиков.

Рекомендуем упаковать их в герметичный полиэтиленовый пакет, чтобы характерные календульно-боярышниковые ароматы лишний раз не тревожили тонкое обоняние сотрудника ГИБДД, остановившего вас для проверки документов.

Для чего же нужна спиртовая настойка в машине зимой? В основном для целей растопления льда в тех или иных местах. Например, когда транспортное срдство покрыто коркой из-за ледяного дождя и сильного мороза, отшкрябать замерзшие осадки от «лобовухи» бывает ну очень сложно. Особенно если вы не здоровенный мужик, а хрупкая дама.