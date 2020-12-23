Почему зимой не следует использовать автоматический режим щеток стеклоочистителей

Все дело в том, что зимой, когда днем на дорогах слякотно и грязно, а ночью подмораживает, а то и вовсе выпадают ледяные дожди, влага в виде наледи толстым слоем ложиться на весь автомобиль, включая лобовое стекло и щетки стеклоочистителя. И это не есть хорошо, потому как не все водители дожидаются когда лобовое стекло оттает полностью, а начинают движение как только напротив их кресла появляется небольшой просвет.

В свою очередь, датчик дождя понимает, что водитель начал движение с явно не прозрачным лобовым стеклом, и тут же спешит на помощь, подключая к решению проблемы «дворники». Но те, увы, крепко примерзли, и еще не успели оттаять. Приводящий мотор тщетно пытается сдвинуть обледеневшие и вросшие в лед щетки с места, разумеется, испытывая большую перегрузку. И в итоге выходит из строя сам, либо ломает механику трапеции.

Однако если автомобиль оснащен пакетом теплых опций, куда входит обогрев лобового стекла или зоны покоя щеток, то вышеописанная проблема, скорее всего, его не коснется. В противном случае: прежде, чем тронуться с места, лучше отключить авторежим срабатывания «дворников». Либо сперва, как следует прогреть автомобиль и удостовериться, что щетки стеклоочистителя свободно двигаются. И не стоит оставлять их на ночь поднятыми — так можно растянуть прижимную пружину.