Ни туда, ни сюда: как власти парализуют движение в Москве

В конце сентября в районе станции метро «Электрозаводская» без объявления войны изменилась схема организации дорожного движения на большой Семеновской улице. До переустройства она имела тут две полосы в центр, три из центра и подземный пешеходный переход с двумя лифтами для маломобильных граждан. После дорожных «инноваций» здесь традиционно стало меньше для автомобилей: осталась одна полоса для общественного транспорта и одна — для машин в сторону центра, одна «выделенка» и две автомобильных полосы для двигающихся из центра авто. Увенчал все это великолепие, разумеется, модный наземный переход со светофором.

— В итоге в центр теперь стоит пробка без возможности ее объехать, так как Электрозаводский мост — единственная артерия, которая соединяет минимум четыре района, — пояснила порталу «АвтоВзгляд» депутат района Измайлово Екатерина Ахакпина. — Так как дорога одна, на ней намертво встали и автобусы, и машины. Время выезда из четырех районов Измайлово увеличилось раза в 3—4. Но и въехать теперь в них проблема, так как осталась, по сути, одна полоса из трех. Рядом расположена популярная закусочная для автомобилистов, и средний ряд поворачивает к еней направо, соответственно, блокируется полоса для общественного транспорта, правый ряд для авто тоже стоит, а едет только левый.