Ни туда, ни сюда: как власти парализуют движение в Москве

В конце сентября в районе станции метро «Электрозаводская» без объявления войны изменилась схема организации дорожного движения на большой Семеновской улице. До переустройства она имела тут две полосы в центр, три из центра и подземный пешеходный переход с двумя лифтами для маломобильных граждан. После дорожных «инноваций» здесь традиционно стало меньше для автомобилей: осталась одна полоса для общественного транспорта и одна — для машин в сторону центра, одна «выделенка» и две автомобильных полосы для двигающихся из центра авто. Увенчал все это великолепие, разумеется, модный наземный переход со светофором.
— В итоге в центр теперь стоит пробка без возможности ее объехать, так как Электрозаводский мост — единственная артерия, которая соединяет минимум четыре района, — пояснила порталу «АвтоВзгляд» депутат района Измайлово Екатерина Ахакпина. — Так как дорога одна, на ней намертво встали и автобусы, и машины. Время выезда из четырех районов Измайлово увеличилось раза в 3—4. Но и въехать теперь в них проблема, так как осталась, по сути, одна полоса из трех. Рядом расположена популярная закусочная для автомобилистов, и средний ряд поворачивает к еней направо, соответственно, блокируется полоса для общественного транспорта, правый ряд для авто тоже стоит, а едет только левый.
— Я активно пользуюсь общественным транспортом на данном участке дороги утром, чтобы попасть в школу на ул. Гастелло или для того, чтобы проехать в поликлинику на ул. Пречистенка, — пишет в соцсетях жительница района Елена Левина. — На месте слияния Семеновского и Мажорова переулков и Б. Семеновской улицы всегда автобусы хорошо ехали и по графику. Теперь же из-за здесь повысился уровень углекислого газа, потому что машины стоят прямо под окнами домов всегда — утром и вечером, в рабочие и в выходные…
Подтверждают, что затруднений на данном участке улично-дорожной сети ранее не было и другие местные водители и пешеходы, которых также гложут сомнения об уместности дублирования подземного перехода наземным. Тем более, что он существенно ухудшает транспортную ситуацию в районе.
Чтобы повлиять на нее, граждане пишут обращения в ЦОДД, но ведомство, отлично мониторящее все происходящее в автомобильных соцсетях, делает вид, что не слышит общественности. К сожалению, в последнее время это стало весьма привычной формой реакции на обращения граждан к чиновникам и в других районах Москвы.