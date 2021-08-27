Город-сад по-московски: «пьяные» бордюры, дикие сужения проезжей части, ликвидация парковок

Вокруг Сокольников разгромлено почти все — здесь, помимо реконструкции Сокольнической площади, строят метро и традиционно перекладывают бордюры и плитку. При проведении работ дорожники отхватили целую полосу движения на Богородском шоссе. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», после проведения работ две полосы после ремонта сюда все-таки вернут.
Однако когда работы подойдут к завершению пока не ясно — очевидно, что к сентябрю они, вопреки обещаниям местных властей, завершены не будут. Сколько жителям терпеть шум, пыль, стоять в пробках и подвергать свои жизни риску — ведь никакие строительные нормы, конечно, на участке ремонта не соблюдаются, да и огорожены они, банально, не везде — остается только гадать.
Бескудниковский бульвар тоже как после бомбежки. Аборигены уже прозвали новые бордюры «пьяными» и отмечают чудовищное качество выполняемых здесь работ. Разумеется, при этом была ликвидирована часть паковочных мест, убраны заезды общественного транспорта к остановкам. Теперь автобусы или останавливаются прямо в полосе, собирая за собой пробку, или вовсе вынуждены выезжать на встречную полосу, что, конечно, сильно нервирует пассажиров.
Недоумения «благоустройством» высказывают и жители Ломоносовского проспекта. Здесь существующую дорогу и вовсе перегородили куском тротуара, в результате чего для движения осталась всего одна полоса. И это перед оживленным перекрестком и поворотом направо, подчеркивают местные жители, у которых кроме как «полным безумием», охарактеризовать спорное архитектурное решение слов не нашлось.
Помимо сомнений в необходимости ряда благоустроительных решений и их качестве, еще одна крупная претензия горожан — организация безопасного пространства в местах проведения дорожных работ. Жители различных районов города обращают внимание на тот факт, что почти повсеместно отсутствуют знаки, оповещающие о проведении ремонтов. Участки, где они проводятся, не огорожены. На дорогах отсутствует временная разметка, что в свою очередь создает высокие риски для возникновения аварийных ситуаций. На все замечания горожан строители не реагируют, а жалобы в органы власти: Дептранс, Департамент капремонта, ЦОДД, не дают никаких результатов.
Строителей интересует только одно — уложиться в сроки. И поскольку спросить с них за качество и безопасность проводимых работ некому, поскольку реакции контролирующих городских ведомств на обращения людей нет никакой, очевидно, что бардак и разгильдяйство — другими словами происходящее сегодня на участках ремонта назвать нельзя — это теперь новая социально-ориентированная политика градостроительства Первопрестольной.
Мы, мол, вам устроим город-сад. Любой ценой.