Город-сад по-московски: «пьяные» бордюры, дикие сужения проезжей части, ликвидация парковок

Вокруг Сокольников разгромлено почти все — здесь, помимо реконструкции Сокольнической площади, строят метро и традиционно перекладывают бордюры и плитку. При проведении работ дорожники отхватили целую полосу движения на Богородском шоссе. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», после проведения работ две полосы после ремонта сюда все-таки вернут.

Однако когда работы подойдут к завершению пока не ясно — очевидно, что к сентябрю они, вопреки обещаниям местных властей, завершены не будут. Сколько жителям терпеть шум, пыль, стоять в пробках и подвергать свои жизни риску — ведь никакие строительные нормы, конечно, на участке ремонта не соблюдаются, да и огорожены они, банально, не везде — остается только гадать.

Бескудниковский бульвар тоже как после бомбежки. Аборигены уже прозвали новые бордюры «пьяными» и отмечают чудовищное качество выполняемых здесь работ. Разумеется, при этом была ликвидирована часть паковочных мест, убраны заезды общественного транспорта к остановкам. Теперь автобусы или останавливаются прямо в полосе, собирая за собой пробку, или вовсе вынуждены выезжать на встречную полосу, что, конечно, сильно нервирует пассажиров.