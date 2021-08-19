Столичные парковки уничтожают ради трамваев

Жители и местные депутаты недовольны — опять никого из аборигенов ни о чем не спросили, а жить в районе теперь станет значительно менее комфортно, ведь в жертву рельсам будут принесены не только дефицитные парковочные места, но и вырублено несколько сотен деревьев. Взамен жители получат под окнами громыхающий трамвай, который им не нужен. Нововведение объясняют транспортной необходимостью и «волей населения», выразившейся в якобы имевших место обращениях людей с просьбой пустить «электричку».

Отдельное опасение у обитателей района вызывает и качество работ — претензии к реконструкции трамвайных путей уже неоднократно появлялись в соцсетях из ряда районов Москвы: вновь проложенные и отремонтированные пути очень быстро приходят в негодность, а аварии и сбои в работе начинаются уже в день их открытия.

— Выход в этой ситуации, если действительно здесь есть необходимость улучшить доступность общественного транспорта, очень прост и не затратен — пустить по маршруту автобус, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» ситуацию муниципальный депутат района Измайлово Екатерина Ахапкина. — Тогда не придется строить дорогой инфраструктуры и прокладывать рельсы, не придется вырубать деревья и уничтожать газоны. Парковки в Северном Измайлово не придется пускать под нож, а ведь скоро этот район будет застроен и уплотнен по реновации, поэтому каждое парковочное место на вес золота…

В настоящий момент жители района отправляют обращения в Департамент транспорта и префектуру Восточного округа с просьбой изменить спорное решение. Есть ли у них шанс добиться в этом успеха и быть услышанными? Парклет на Никитском бульваре, пустующий, но прочно занявший место на бывшей парковке для горожан, дает, похоже, полное представление о будущем ответе чиновников, которые даже перестали делать вид, что им важно чье-то мнение, кроме собственного.