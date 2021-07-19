Корейцы рискуют отказаться от выпуска KIA Stinger

Слухи о том, что Stinger может покинуть модельный ряд Kia появились после того, как компания объявила о планах переоборудовать завод в южнокорейском Кванмене, под производство гибрдов и электромобилей. Напомним, что «Стингер» выпускают именно на этой сборочной площадке.

Переоснащение завода должно начаться в начале следующего года, а выпуск Stinger завершится к началу второго квартала 2022 года. Однако о полном отказе от модели речи нет, так как спортивный седан недавно пережил рестайлинг. Учтем и тот факт, что «Стингеры» собирают не только в Южной Корее, поэтому, скорее всего, речь идет о сокращении объемов выпуска.

Тем не менее, в будущем корейцы могут полностью отказаться от этой модели, ведь продажи «Стингера» падают. Так, в 2019 году в США реализовали 13 861 седан, а в 2020-м — 12 556 машин. А в России за последние полгода азиатам удалось пристроить всего 274 автомобиля…