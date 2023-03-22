Почему агрегаторы такси за одну и ту же поездку назначают клиентам разные цены

Наиболее оправданной причиной повышения стоимости за одну и ту же поездку для разных «юзеров» считается резкое изменение дорожной ситуации на маршруте. Иными словами, одновременно вызывая такси с двух разных аккаунтов, один из них все равно «сработает» быстрее другого. Между тем, даже нескольких секунд может хватить агрегатору для того, чтобы поднять прайс, скажем, из-за только что случившейся на пути следования аварии, мгновенно увеличившей время поездки или ее расстояние.

Более распространенный повод для «утяжеления» ценников — так называемый повышенный коэффициент, когда увеличивается не только загруженность на дорогах, но и число заказов, а по месту вызова такси банально отсутствуют свободные автомобили. Кроме того, не все водители желают принимать тот или иной заказ, а потому в ходе длительного поиска шофера агрегатор в качестве стимуляции может увеличить последнему гонорар, который, естественно, заплатит потребитель.

Бывает и так, что сервисы такси предоставляют извозчикам бонусы, добавляя к стоимости поездки корпоративные «чаевые», либо накидывают их сверху в случае необходимости выезда на линию при определенных обстоятельствах. Опять же, например, из-за недостатка машин в определенном районе и повышенной клиентской активности. Часто подобное бпроисходит и в ходе проведения крупных мероприятий, как это, в частности, наблюдалось во время Олимпиады или Чемпионата мира по футболу.