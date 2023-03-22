Почему агрегаторы такси за одну и ту же поездку назначают клиентам разные цены

Наиболее оправданной причиной повышения стоимости за одну и ту же поездку для разных «юзеров» считается резкое изменение дорожной ситуации на маршруте. Иными словами, одновременно вызывая такси с двух разных аккаунтов, один из них все равно «сработает» быстрее другого. Между тем, даже нескольких секунд может хватить агрегатору для того, чтобы поднять прайс, скажем, из-за только что случившейся на пути следования аварии, мгновенно увеличившей время поездки или ее расстояние.
Более распространенный повод для «утяжеления» ценников — так называемый повышенный коэффициент, когда увеличивается не только загруженность на дорогах, но и число заказов, а по месту вызова такси банально отсутствуют свободные автомобили. Кроме того, не все водители желают принимать тот или иной заказ, а потому в ходе длительного поиска шофера агрегатор в качестве стимуляции может увеличить последнему гонорар, который, естественно, заплатит потребитель.
Бывает и так, что сервисы такси предоставляют извозчикам бонусы, добавляя к стоимости поездки корпоративные «чаевые», либо накидывают их сверху в случае необходимости выезда на линию при определенных обстоятельствах. Опять же, например, из-за недостатка машин в определенном районе и повышенной клиентской активности. Часто подобное бпроисходит и в ходе проведения крупных мероприятий, как это, в частности, наблюдалось во время Олимпиады или Чемпионата мира по футболу.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что агрегаторы повышают цену, когда у пользователя «садится» телефон. А еще в ценообразовании играет роль и модель этого самого телефона. Чем дороже у клиента смартфон, тем больше он заплатит за поездку. Правда, представители таксомоторных компаний подобные ухищрения всячески отрицают. Как, собственно, и опровергают скептические мнения о том, что цены назначаются в произвольном порядке.
Теоретически, руками их действительно можно «нарисовать», однако современный программный софт формирует прайсы автоматически, руководствуясь большим набором факторов и алгоритмов. С другой стороны, обычный потребитель это никак не проверит. Тем более, что разные сервисы определяют цены, исходя из сугубо внутренних критериев и часто вообще не связанных с выбранным тарифом или наличием «пробок».
Не менее любопытен и тот факт, что ценник на услугу может вырасти даже в случае, когда клиент захотел вызвать машину, но заказать ее так и не успел. К примеру, у «юзера» села батарейка в «мобильнике» или он воспользовался сервисом другого агрегатора, нашедшего автомобиль быстрее остальных, либо банально не устроила цена. На худой конец, человек попросту передумал куда-то ехать — мало ли какие обстоятельства произошли. Но при повторном запросе даже через пару-тройку секунд стоимость поездки часто будет отличаться от предыдущей. И, естественно, не в пользу потребителя.
Неужели таким образом «таксомотор» наказывает нерадивого клиента? Почему бы и нет! Хотя и тут перевозчики ссылаются на работу искусственного интеллекта, самостоятельно высчитывающего цену поездку, который не берет во внимание подобные нюансы. А вот при частом отказе от уже вызванного такси, стоимость действительно может увеличиваться, попутно занижая владельцу аккаунта рейтинг.