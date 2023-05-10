Водители научились обманывать «глушилки» сигнала GPS в центре Москвы

Сбои в приеме сигналов систем спутниковой навигации в густонаселенных регионах до последнего времени были штукой редкой, порой сенсационной и достойной всеобщего внимания в соцсетях и СМИ. Но теперь, судя по всему, подобные инциденты станут повседневной рутиной. Новая эпоха «GPS-глюков» стартовала с громкого (во всех смыслах) прилета пары беспилотников по строениям Кремля в ночь на третье мая. Общественность дружно решила, что это — проделки бандеровцев.
После этого в центре столицы возникли проблемы с автомобильными навигаторами и каршеринговыми сервисами. Резко включившиеся «глушилки» российских спецслужб принялись подменять в этой области сигнал GPS/ГЛОНАСС — чтобы сбить «прицел» у всех беспилотных «леталок», которые вздумают повторить ночной налет начала мая. Теперь, если не верить своим глазам, наблюдающим кирпичные кремлевские стены, а ориентироваться на экран смартфона с включенным навигатором, может показаться, что вы находитесь где-нибудь в ближнем Подмосковье.
Ситуация наверняка будет усугубляться, поскольку в Правительстве РФ всерьез обсуждают идею законодательно разрешить крупным частным и государственным компаниям использовать системы радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от беспилотников.
Это означает, что «глюки» навигации, связанные со сбоями в приеме спутниковых сигналов, вскоре будут ощущаться в окрестностях крупных объектов нефтепереработки, энергетики, оборонных предприятий-организаций и прочих стратегических объектов. Понятно, что с помощью бытового смартфона полностью победить промышленную станцию РЭБ вряд ли получится.
Но нивелировать отрицательный эффект от ее работы для своей личной навигации шанс есть. Оговоримся, что осуществить это вполне можно в условиях большого города. А в малом населенном пункте или вдали от жилья оно и не нужно. Потому что там и так, как правило, плутать особо негде. А в мегаполисе в зоне действия «глушилок» автомобилисту необходимо найти иную «систему координат» для своего навигационного гаджета. И она на самом деле имеется. Уже достаточно давно существует технология LBS (Location-based service) — определение геолокации пользователя по сигналам базовых станция сотовой связи и роутеров Wi-Fi с известным местоположением.
Чтобы избавиться от помех в определении своих истинных координат, в настройках личного гаджета следует принудительно отключить прием сигналов GPS и активировать функцию LBS — если она еще не была включена. Вычисление своего местоположения с ее помощью дает не столь высокую точность, как при ориентировании по сигналам GPS/ГЛОНАСС. Однако в условиях города, когда вокруг предостаточно иных ориентиров, с помощью LBS вполне можно добраться туда, куда требуется.