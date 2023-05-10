Водители научились обманывать «глушилки» сигнала GPS в центре Москвы

Сбои в приеме сигналов систем спутниковой навигации в густонаселенных регионах до последнего времени были штукой редкой, порой сенсационной и достойной всеобщего внимания в соцсетях и СМИ. Но теперь, судя по всему, подобные инциденты станут повседневной рутиной. Новая эпоха «GPS-глюков» стартовала с громкого (во всех смыслах) прилета пары беспилотников по строениям Кремля в ночь на третье мая. Общественность дружно решила, что это — проделки бандеровцев.

После этого в центре столицы возникли проблемы с автомобильными навигаторами и каршеринговыми сервисами. Резко включившиеся «глушилки» российских спецслужб принялись подменять в этой области сигнал GPS/ГЛОНАСС — чтобы сбить «прицел» у всех беспилотных «леталок», которые вздумают повторить ночной налет начала мая. Теперь, если не верить своим глазам, наблюдающим кирпичные кремлевские стены, а ориентироваться на экран смартфона с включенным навигатором, может показаться, что вы находитесь где-нибудь в ближнем Подмосковье.

Ситуация наверняка будет усугубляться, поскольку в Правительстве РФ всерьез обсуждают идею законодательно разрешить крупным частным и государственным компаниям использовать системы радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от беспилотников.