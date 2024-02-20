Запасаемся бензином впрок? Топливо дорожает быстрее чем летом 2023-го

Такое впечатление, что сценарий прошлогоднего топливного кризиса в России имеет все шансы повториться вновь в самом ближайшем будущем. На это, по мнению экспертов портала "АвтоВзгляд", указывает целый ряд признаков.

Наблюдая происходящее сегодня на рынке моторного топлива очень хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться: это просто в голове завелся эффект «дежавю», а не полноценный «заход на второй круг» роста цен на бензоколонках. Ведь как раз примерно по такому же как и сейчас треку ситуация на российском рынке "горючки" шла к рекордным ценникам на АЗС, которые мы все видели в конце минувшего лета.

Нынче же мы наблюдаем неуклонный рост оптовых цен: данные торгов и котировок, публикуемые Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, отнюдь не являются тайной. На текущий момент тонна АИ-92 выросла там до 49 861 рублей, а АИ-95 – до 57 704 руб.

Напомним, что всю зиму и весну прошлого (2023-го) года наблюдалась точно такая же динамика. Но вот нюанс: текущий уровень биржевых цен на бензин год назад был достигнут только к прошлому маю. А у нас сейчас на дворе всего лишь февраль! Даже не хочется представлять, до каких котировок такими темпами мы «заберемся» к концу весны-началу лета. Но при этом, как и в прошлом году, ответственные за отрасль нефти и нефтепродуктов высшие госчиновники источают в публичное поле непробиваемую уверенность, что на рынке у них все хорошо и под полным контролем.

— Ситуация абсолютно стабильная с точки зрения обеспеченности бензинами, даже несмотря на ту ситуацию, что случилась на нижегородском заводе «Лукойла», — заявил в конце января вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о целесообразности введения запрета на экспорт бензинов.

Фото: АвтоВзгляд

С высоты вице-премьерского полета оно, может, видится и так, но «на земле» (в том числе и на бирже) цена растет хоть ты тресни. И в том числе в связи с упомянутой Новаком ситуацией на одном из НПЗ компании «Лукойл» – «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Это одно из крупнейших предприятий России. На него приходится до 5% нефтепереработки.

Точнее, приходилось до того момента, как сначала вышла из строя и резко снизила выход готовой продукции одна из двух установок, выпускавших бензин. А затем, в начале 2024-го, сломалась и вторая, выйдя из строя полностью. С ремонтом – проблемы из-за санкций. В результате компания теперь вынуждена закупать на рынке моторное топливо для снабжения собственных АЗС. Что дополнительно толкает прайсы на горючее вверх. А в марте-апреле начнется неизбежный сезонный рост спроса на бензин и дизтопливо – «реактивный ускоритель» для стоимости топлива.

– Проблема лежит в низкой конкуренции при розничной реализации топлива. Вертикально-интегрированные нефтяные компании, владеющие одновременно мощностями по производству топлива и сетями АЗС для его сбыта, могут завышать ценники в рознице и мелком опте без угрозы потери рынка. Независимые АЗС, в свою очередь, вынуждены ориентироваться на устанавливаемые крупными игроками цены, – сообщил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор АО «Опен ойл маркет» Сергей Терешкин.

Эксперт ожидает, что стоимость моторного топлива в стране вырастет за 2024 год в пределах прогнозируемой Банком России инфляции – то есть на 4-4,5%. Что смотрится несколько удивительно: с начала текущего года она уже поднялась в среднем примерно на 20%!

В любом случе, происходящее до боли напоминает ситуацию на топливном рынке периода зимы-весны года 2023-го. И пока ничто не указывает на то, что она не перерастет в кризис, имевший место летом прошлого года.