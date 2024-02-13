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Почему глупо заправлять китайскую машину АИ-95 вместо АИ-92

В среде российских автовладельцев не уменьшается процент тех, кто уверен: современной машине будет лучше, если ее заправлять АИ−95. Потому как АИ−92 якобы предназначен только для древних моторов. Хорошей проверкой этого мифа стало массовое появление на российском рынке десятков тысяч новеньких легковушек из Китая.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Почему глупо заправлять китайскую машину АИ-95 вместо АИ-92

Автомобилисты, предпочитающие лить в бензобак своего авто исключительно АИ−95, оперируют, как правило, «убойным» аргументом: мол, он менее склонен к детонации чем топливо с октановым числом АИ−92. На самом деле это критично в единственном случае: если степень сжатия в цилиндрах мотора превышает показатель 10-10,5. Лишь при степенях сжатия 11 и выше «92-ой» действительно противопоказан. Подавляющее же большинство современных «движков» не имеют такой степени форсировки. Снимать повышенную мощность при неизменном рабочем объеме массового силового агрегата сейчас проще с помощью турбонаддува, а не путем увеличения степени сжатия.

Электронные «мозги» каждого из более-менее современных моторов оснащены функцией октан-корректора. Они распознают низкооктановое топливо по признакам детонации и соответствующим образом автоматически подстраивают под него рабочий цикл.

В списке «преимуществ» АИ−95 обычно присутствует и постулат о том, что на нем автомобиль демонстрирует более умеренный топливный аппетит. А также легенда, что высокооктановое горючее позволяет мотору вырабатывать больше мощности.

Эти убеждения ведут свою родословную из конца прошлого или самого начала нынешнего века. Тогда для получения как АИ−95, так и АИ−92 применялись металлоорганические присадки. Большее содержание этих соединений в топливе порой давало прирост мощности АИ−95 над АИ−92 на целых 2—3%. И иной раз автовладелец даже мог уловить эту разницу!

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

На данный момент в России добавление вредной металлоорганики в топливо категорически запрещено. Требуемое октановое число горючего получают с помощью совсем органического вещества под названием метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Его доля в бензине, льющемся из заправочного пистолета на АЗС, может составлять 10—15%.

Чем выше процент МТБЭ, тем более высокооктановый бензин мы имеем. Однако мало кто знает, что это вещество отличает достаточно высокая летучесть. Которая здорово растет с увеличением температуры. То есть из АИ−95 в теплую погоду улетучится в атмосферу больше этой самой присадки, чем из АИ−92. Соответственно, в баке на самом деле мы все равно будем иметь не «95-й», а что-то ближе к «92-ому». А если заправленная машина проведет несколько часов под палящим солнцем, то реальное октановое число может упасть еще ниже. Вот только кто из автомобилистов это проверяет: мы же заправляемся АИ−95 и можем спать спокойно...

Это справедливо вообще для любой машины. Даже для тех, где на лючке бензобака есть заводская наклейка «не ниже АИ-95». Что же касается «китайцев» в России, то на подавляющем большинстве из них установлены моторы рабочим объемом 1,5-2,0 литра с турбиной. И чаще всего их производители рекомендуют использовать топливо с октановым числом не ниже АИ-91. Именно поэтому, а также с учетом вышесказанного, лейте, граждане, в их баки обычный АИ-92 и не занимайтесь ерундой с АИ-95! Еще и денег на заправках сэкономите...

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