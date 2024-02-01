Как летом 2023-го: нефтяники вновь начали разгонять цены на бензин

История ходит кругами. И сейчас мы можем наблюдать, как почти под копирку повторяется прошлогодний рыночный сценарий, приведший к умопомрачительному взлету розничных цен на моторное топливо в стране.

Сейчас массовый автовладелец точно так же, как и в прошлом году, практически полностью игнорирует тот факт, что оптовые цены на бензин в России демонстрируют мощный и уверенный рост. С начала года на Санкт-Петербургской материально-товарной сырьевой бирже (СпбМТСБ) бензин подорожал почти на треть: АИ-92 – на 29,2%, а АИ-95 – на 27,5%.

Что-то подобное происходило в аналогичный период прошлого года. Цена горючего «в опте» повышалась тогда неуклонно на протяжении нескольких месяцев. Поначалу рядовой автомобилист этого не замечал. Какое-то время розничные прайсы практически не реагировали на биржевые коллизии. Компании под давлением негласных договоренностей с властями до поры до времени почти не меняли ценники на АЗС за счет уменьшения собственных прибылей.

Но к началу лета прошлого года эта «амортизационная подушка» истончилась окончательно, и рост цен на горючее стали ощущать и рядовые автовладельцы. Что было дальше, мы все прекрасно помним: к концу лета бензин АИ-95 на некоторых бензоколонках добрался до уровня 70 рублей за литр.

фото: АвтоВзгляд

Что мы видим сейчас? Про рост биржевых цен мы уже упоминали: сегодня тонна АИ-92 в Санкт-Петербурге стоит 49 837 рублей, а АИ-95 – 57 164 рублей. Как и в прошлом году, сейчас действует механизм «топливного демпфера» – то есть казна доплачивает нефтяным компаниям, компенсируя им разницу между внутрироссийскими котировками и европейскими. И, как в прошлом году, когда цены на АЗС уже галопировали ввысь, министр энергетики Николай Шульгинов делает успокоительные заявления в том духе, что все на российском рынке нормально, все стабильно, и ситуация не требует вмешательства властей.

В текущем положении дел присутствует и существенное отличие от ситуации прошлого года. Называется она – серьезная авария на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Там в начале января 2024-го пришлось полностью остановить одну из установок каталитического крекинга, выпускавшую бензин. А вторая (из двух имеющихся) работает на сниженной мощности из-за более ранней поломки оборудования.

фото: globallookpress.com

Оперативный ремонт обоих агрегатов невозможен из-за западных санкций, запрещающих экспорт в Россию необходимых комплектующих. Так что нынешнее положение на рынке – это надолго.

В нормальном режиме нижегородский НПЗ производил порядка 410 000 тонн бензина в месяц. Сколько сейчас он может выпускать этой продукции, точно сказать сложно. Однако сам «Лукойл» уже объявил, что ему придется закупать на рынке по 200 000 тонн топлива в месяц для снабжения своих АЗС – как минимум до конца марта. Уже один этот фактор (помимо любых прочих) обеспечил бы рост стоимости горючего «в опте».

Что же в итоге? Если биржевые цены продолжат расти примерно такими же темпами, что и в минувшем январе, то к концу весны 2024-го котировки на СпбМТСБ вплотную приблизятся к рекордным значениям конца лета 2023-го, вызвав скачок цен на АЗС. Чтобы их сдержать, у властей не останется иного выбора, кроме как вновь напрочь запретить экспорт горючего – как осенью 2023-го. Но к нынешним цифрам на ценниках бензоколонок мы уже не вернемся. Это мы тоже помним – по итогам все той же осени прошлого года: серьезное подорожание практически неотвратимо.