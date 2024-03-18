Почему в СССР заправляли автомобиль совершенно не так, как сейчас

Со времен развитого социализма и массовой автомобилизации Страны Советов прошло слишком много лет, чтобы современные водители помнили лихие те времена. Ушла эпоха, ушли и многие знания, полученные нелегким путем в те совсем непростые годы. Например, даже такая элементарная операция, как заправка автомобиля топливом, совершалась совсем иначе, чем сейчас. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Изучая советскую литературу, можно найти много интересного. Во-первых, конечно, это могучий разрыв между рекомендациями различных инженерных редакций, чьи плоды трудов регулярно издавались, и «гаражными истинами», дошедшими через методику «из уст в уста» до наших дней. Первые советуют примерно противоположное от того, что передают «подрастающему поколению» вторые. А вот мудрых, поистине действенных советов в недрах гаражных кооперативов немного. Не сохранились на полках многочисленных стеллажей, видимо.

Мы уже писали, как советский инженер относился к прогреву двигателя внутреннего сгорания и что думал на этот счет, но есть в старинной, уже полноценной «ретро»-литературе и другие советы, которые стоит принять к осознанию и сегодня. Такое, казалось бы, простое действо, как заправка.

В шестидесятые автомобилисты не поверили бы ни современному количеству АЗС, ни ценам на них. Тогда найти станцию, да еще и с бензином – двойная удача: бери, сколько дают и не спрашивай о копейках! Поэтому покупали горючее впрок, не разглядывая документы, артикулы и прочее, а хранили, как водится, в канистрах. И заправляли в трех случаях из четырех – через воронку. А вот дальше начинаются уже действительно любопытные советы.

0/0

Например, манускрипт «Автомобиль М-21 «Волга». Конструкция и техническое обслуживание» за авторством Борисова, Гора, Невзорова, Рыбинского, Соловьева и Эварта от 1962 года рекомендует проводить заправку транспортного средства следующим образом:

– Необходимо принять все меры предосторожности от попадания в бензиновый бак грязи, песка, воды и прочего. Перед снятием пробки с горловины, ее следует тщательно протереть. Бензин следует заливать через воронку с мелко сетчатым фильтром, а заправку производить только из чистой посуды. Если нет уверенности в чистоте бензина, перед заправкой его следует отстоять».

Далее следует рекомендация не доливать из канистры последние капли – мол, там вся взвесь – а так же быть предельно аккуратным и не поливать горючим окрашенные детали: «краска может быть повреждена». Что из слов, сказанных в шестидесятых годах прошлого века, должен вынести современный водитель?

Фото портала АвтоВзгляд.

Слой краски на «Волге» был в разы толще, не умели тогда тонко красить, да и электричество экономили меньше. Так что подтек горючего лучше все же убрать сразу, пока он не натворил дел. Еще любопытнее – борьба с грязью и стремление защитить бензобак от попадания мелкого мусора и пыли: у «Волги» форсунок инжектора не было, над мотором гордо возвышался карбюратор, который, по логике, куда меньше восприимчив к мелкому сору.

В некоторых случаях, там ведро со свистом пролетало. Однако же советский инженер рекомендовал всеми правдами и неправдами защищать топливную горловину от грязи. Даже тогда, с теми древними, но ресурсными технологиями, это было актуально. А когда вы, дорогой читатель, в последний раз протирали бензиновую пробку тряпочкой?