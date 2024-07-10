Российские власти резко повышают цены на бензин

Существенно выросшие в последнее время цены на российских АЗС можно считать лишь «цветочками». «Ягодки» накроют отечественных автомобилистов несколько позднее, когда вступят в силу новейшие изменения в законах — разработанные Правительством РФ и одобренные Госдумой.

Итак, российских автовладельцев в самом недалеком будущем ждет серьезное увеличение трат по самой заметной статье расходов на содержание авто — покупка горючего. Они и так в последнее время заметно подскочили: с начала лета стоимость бензина на АЗС выросла на 2-3-4 рубля за литр. И похоже, этот процесс останавливаться не собирается, будучи следствием решения правительства разрешить экспорт бензина.

И вот результат: только за последний месяц тонна АИ-92 на бирже подорожала с 47 200 до без малого 55 000 рублей (почти на 8000), а АИ-95 — с 54 000 до 68 400 руб. (более чем на 14 000). А дизтопливо за этот же период даже чуток подешевело, поскольку его экспорт по-прежнему запрещен. Характерно, что правительство, видя взлет биржевых цен на бензин (которые, кстати, пока еще не полностью «перелились» в розничную сеть), решило продлить разрешение на экспорт легкого топлива.

То есть, получается, что его вполне устраивает наблюдающееся сейчас на АЗС резкое подорожание. Но этого мало! На днях Минфин предложил Госдуме запустить ежегодное увеличение акцизов на моторное топливо. Формально этот шаг маскируется словосочетанием «индексация акцизов в соответствии с инфляцией». Но в итоге каждый год, начиная с 2025 и по 2027, с 1 января величина акциза будет расти на 4%.

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В частности для бензина пятого класса: в 2025 году она составит 15 755 рублей за тонну, в 2026 году — 16 385, в 2027 году — 17 040. Для дизельного топлива: в 2025 году 10 915 рублей за тонну, в 2026 году — 11 352, в 2027 году — 11 806. Откуда эти деньги в итоге будут взяты? Из карманов автовладельцев, разумеется!

Но и это еще не все! Госдума практически только что приняла поправки в другую часть НК РФ. Они подразумевают увеличение налога на прибыль компании с 20% до 25%. То есть на каждом этапе перепродажи нефти или бензина государство будет откусывать от прибыли компаний не ее пятую часть, а четверть. В силу это изменение вступит с 1 января 2025 года. Насколько в итоге подорожает бензин на АЗС точно сказать сложно, поскольку экономические схемы «путешествия» нефтепродукта от скважины в земле до пистолета на бензоколонки могут быть слишком разными.

Но можно с большой долей уверенности предположить, что из-за повышения налога на прибыль на 5% розничные цены на топливо, согласно предварительным прикидкам, поднимутся на 5-7%. Если добавить сюда еще и упомянутое выше увеличение акциза на 4%, получим суммарный рост примерно на уровне 10% в начале будущего года.

То есть с нынешних средних уровней (АИ-92 — около 52 руб. за литр, АИ-95 — порядка 56 руб. за литр) из-за налогово-акцизных новелл розничные цены вполне могут взлететь в район 58 руб. за литр АИ-92 и 61-62 руб. за литр АИ-95. Единственный вариант, который позволит избежать такого сценария — восстановление запрета на экспорт бензина за рубеж. Только в таком случае остается шанс сохранить розничные цены на текущем уровне. Но что-то в подобный исход слабо верится — слишком уж благодушно правительство оценивает нынешнюю ситуацию на топливном рынке.