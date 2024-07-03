Здравствуй, лето, новый год: цены на бензин опять резко полетели вверх

Уже становится правилом, что лето — бурный и, увы, не самый благоприятный сезон для топливного рынка России. Каждый год, даже если на нем все более-менее спокойно, власти своими действиями провоцируют возникновение какой-нибудь коллизии. А потом героически борются с последствиями собственных действий.

Большинство автовладельцев России наверняка помнят бензиновый кризис прошлого года, когда цены на АЗ рванули вверх — во многом из-за неуклюжих «плясок» чиновников вокруг так называемого топливного демпфера. Тогда этот шторм в экономике удалось обуздать в режиме ручного управления, применив запрет на экспорт горючего за пределы РФ.

С тех пор страна жила со стабильным и насыщенным предложением внутренним топливным рынком. Пока экономическим властям и, видимо, лоббистам крупных нефтяных компаний не засвербело в каком-то месте. И с середины мая был временно отменен запрет на экспорт бензина. Это решение украсили рассуждениями о недозагрузке нефтеперерабатывающих мощностей в стране и уверениями общественности в то, что ситуация находится под чутким контролем бюрократов в режиме 24/7. Что же мы имеем в итоге?

За июнь биржевые цены на бензин выросли на уже явно неприличную величину. Согласно данным торгов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, АИ-92 за месяц подорожал с 46 351 до 54 820 рублей за тонну. АИ-95 взлетел в цене еще сильнее — с 52 662 до 66 464 руб.! Параллельно дизтопливо на торгах демонстрирует удивительную стабильность: за июнь оно даже чуть-чуть подешевело: с 60 745 до 60 633 руб. за тонну.

Фото globallookpress.com

Такие «чудеса» биржевой торговли объясняются просто: бензин стало можно гнать за рубеж, а для дизтоплива экспортные правила не изменились. Стремительный месячный рост котировок «в опте» уже начал, кстати, «перекидываться» в розничную сеть: большинство автомобилистов в последние недели наверняка заметили как ценники на АЗС выросли сразу на несколько рублей за литр!

Чиновники прекрасным образом наблюдали (и наблюдают) за всем этим делом. Но их, в отличии от рядовых водителей, вынужденных все больше платить за заправку своих авто, все, видимо, устраивает. Дело в том, что 30 июля истекает разрешение на экспорт «бензика» за рубеж. По идее, после этого внутренние цены на топливо в стране должны были как минимум остановить свой рост — ведь оно перестало бы утекать за границу.

Но нет! Похоже, что взлет котировок на АИ-92 и АИ-95 продолжится: правительство продлило разрешение на их экспорт еще на месяц — до 31 июля 2024 года. Так что если сохранится текущая тенденция биржевых торгов, к началу августа мы вполне можем увидеть подорожание топлива «в опте» еще на 5000-10 000 руб. за тонну. А там и до уровня рекордов лета прошлого года недалеко! Только на этот раз происходящее уж никак не назовешь бензиновым кризисом.

Это — управляемое «ответственными пиджаками» резкое повышение внутренних цен на горючее. Его результаты автовладельцы в полной мере ощутят на своих кошельках примерно через месяц.