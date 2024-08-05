В зону платной парковки в Москве вошли 88 новых участков

Болезнь, именуемая платной парковкой, поразила еще 88 участков столичных улиц — в основном в Северном и Северо-Западном административных округах. Плату там начали взимать с 5 августа, хотя соответствующие знаки, в лучших традициях московского Дептранса, появились не везде. Да и многие жители с муниципальными депутатами остались нововведениями недовольны.

Так, новые платные зоны появились с 5 августа в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и ряде других — преимущественно на севере и северо-западе столицы. В большинстве случаев тариф установлен минимальный — 40 рублей в час, но на иных улицах попросили и больше — 60-80 рублей.

Как и всегда, Дептранс объясняет очередное расширение зоны платной парковки заботой о местных жителях — мол, им станет проще находить места у своего дома. Только вот сами жители такому «подарку» не рады. И, например, обитатели Западного Дегунино, по данным «Коммерсанта», уже направили в мэрию петицию с более чем тысячей подписей — они просят отменить нововведение. Ответа пока нет, но шансы есть: в 2023 году жителям Ростокино остоять свою позицию таким образом удалось.

Интересно также, что накануне, 4-го августа, корреспонденты «Коммерсанта» проинспектировали несколько улиц, вошедших в новую зону платной парковки, на предмет наличия соответствующих дорожных знаков. И они нашлись не везде: например, улицу Куусинена «украсили» только с одной, четной стороны. То же было на Новопесчаной. Хотя п. 5 ст. 13 закона «Об организации дорожного движения» обязывает обозначать платные стоянки и табличками, и разметкой.