Вторая беда: что по-прежнему не так с российскими дорогами

Во время своего недавнего визита в Самарскую область Владимир Путин указал, в частности, на крайне неравномерное развитие дорожной сети в регионе. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», что такая ситуация по-прежнему характерна для многих субъектов РФ, и тому есть вполне конкретные объяснения. Сейчас в стране ведется активная работа над проблемой, но состояние региональных «направлений» в целом по-прежнему оставляет желать лучшего.

Если говорить о той же агломерации Самара-Тольятти, то здесь 90% федеральных автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии, а вот артерии регионального значения отвечают этому показателю лишь на 50%, заметил глава государства в ходе своего визита в регион.

Дело в том, что Президент РФ ранее поставил перед правительством конкретную задачу: привести в нормативное состояние 85% всех дорог в агломерациях и 50% региональных дорог к 2024 году, замечает директор Центра исследований «Умный город» ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко. И если вести речь именно про Самарскую область, то она, судя по озвученным цифрам, пока укладывается в установленные сроки. «Пока» — потому что есть еще ориентир по региональным дорогам на 2030-й — 60%.

Вообще, строительство и обустройство дорог в региональном разрезе в России осуществляется в первую очередь за счет средств самих субъектов РФ, отмечает эксперт. Однако существуют механизмы федерального софинансирования для регионов. Правительство страны еще в 2022 году утвердило список приоритетных дорожных строек с федеральным софинансированием на последующие пять лет.

Фото globallookpress.com

Но в начале прошлого года был внесен ряд правок, уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд». Число включенных в план объектов увеличилось с 250 до 380, объем финансирования — с 13,2 до 14 трлн руб., а срок действия документа продлили до 2028-го включительно.

Проекты «Автодора» из документа исключили: с 2023-го все стоящие перед госкомпанией задачи выполняются в рамках специальной программы, рассчитанной до 2030 года. То есть сдача некоторых объектов оказалась перенесена «вправо».

Правда, по замечанию эксперта, в некоторых случаях реализация, наоборот, ускорилась. Так, северный обход Астрахани должен быть введен в строй в 2028-м, а не годом позже, как это планировалось изначально. В 2026-ом (вместо 2027-го) ожидается сдача обхода в Татарстане. Сокращение сроков реализации ожидается и в других регионах.

В свою очередь, председатель Союза пассажиров Кирилл Янков напоминает, что в 2019-2024 был реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги», согласно которому в нормативное состояние приведено более 1,2 тыс. км автодорог, включая дороги местного значения. А в нынешнем году ему на смену пришел другой нацпроект — «Инфраструктура для жизни», рамках которого продолжается процесс ремонта прежних и строительства новых дорог.

Фото globallookpress.com

Но надо понимать: помимо дорог регионального значения, в России еще есть муниципальные и межмуниципальные дороги. В 2024 году 54,1% региональных и межмуниципальных дорог были признаны соответствующими нормативным требованиям.

При этом в стране есть масса всевозможных неучтенных дорог, уточняет эксперт. Например — построенных в свое время какими-либо организациями и ведомствами, которые в дальнейшем прекратили свое существование (фактически бесхозных).

Портал «АвтоВзгляд» отслеживает ситуацию с состоянием дорожной инфраструктуры в России. Нам хорошо известно (и это вообще ни для кого не секрет), в какие внушительные суммы обходится оборудование 1 км федеральной трассы по всем современным стандартам. Но проблема в том, что многомиллионный российский автопарк передвигается, в том числе, по неисчислимому количеству дорог регионального, муниципального и межмуниципального значения (а также по всевозможным неучтенным «дорожкам»).

А они порой пребывают в таком состоянии, что проезд по небольшому участку одной из них запросто может окончиться для огромной массы простых автовладельцев дорогостоящим ремонтом транспортных средств. Да, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Но хотелось бы, чтобы процесс ускорился. В народе прочно укоренился стереотип, что если дорогу не починили, значит местные чиновники «снова все украли». И чем реже будут сдвигаться сроки сдачи таких объектов, тем больше доверия будут заслуживать региональные власти.