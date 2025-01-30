Кто больше: сколько автомобилей реально не хватает российскому рынку

То, что с отечественной автомобильной отраслью дела обстоят неважнецки — ни для кого не секрет. Однако же, что считать хотя бы приемлемым состоянием рынка, к чему нужно стремиться — этого никто толком не знает. Портал «АвтоВзгляд» решил внести свою лепту в развитие животрепещущей темы.

Чисто умозрительно у автомобильного рынка должны быть как минимум два равноценных показателя — качество и количество. И то, если оставить за скобками куда более важные материи вроде действующих экономических механизмов, технологического развития, перспектив и пр. До недавнего времени с первыми двумя факторами дела, в целом, обстояли неплохо, хотя остальные и тогда доброго слова не заслуживали.

ЧАЙ, ЧАЙ ИЛИ ЧАЙ?

Под качеством в данной конкретной статье я не имею в виду техническую надежность присутствующих на российском рынке автомобилей и налаженность их обслуживания. Нет, речь о другом — о наличии выбора. А ее, такой возможности, нет. При взгляде на представленный ассортимент неминуемо вспоминается великолепный Бельмондо со своим коронным вопросом: «Что будете пить? Чай, чай или чай?» Выбирать отечественным автомобилистам можно разве что между злом известным — изделиями АВТОВАЗа, и неизвестным — китайской продукцией.

Как подсказывает агентство «Автостат», марка LADA занимает 28% от всех официально поставляемых легковых автомобилей — на 2% меньше, чем годом ранее. Китайский автопром отвоевал себе уже 68% рынка. И добро бы они обеспечивали покупателям некое разнообразие по комфортабельности, динамике, дизайну, надежности, проходимости, оснащенности, а главное — цене. Так нет, по всем этим характеристикам предлагаемые российским водителям легковушки различаются не сильно.

Фото globallookpress.com

В то же время машины, которые могли бы обеспечить многообразие, попадают к нам исключительно альтернативными путями. Их доля колеблется в районе 10% и в ближайшем будущем будет, вероятно, уменьшаться. Не хочу сказать, что они лучше или хуже тех же «китайцев» или «Лад». Дело совсем не в этом. Они просто другие, и равноценной замены им до сих пор нет.

УБИТЬ АВТОПРОМ

Нерешенные проблемы рынка привели к закономерному итогу. Российский автопарк стареет на глазах. Согласно данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) за последнее десятилетие доля автомобилей старше 10 лет в нашей стране выросла с 48,9% до 72,2%.

Основной причиной такого положения дел можно смело назвать маниакальное стремление чиновников российского финансово-экономического блока окончательно убить отрасль. В качестве рычагов, используемых ими — запредельная ключевая ставка в 21%, практически перекрывающая кислород желающим взять кредит, динамично повышающийся утильсбор, увеличивающий цену и без того неразумно дорогих автомобилей, продолжающаяся инфляция, которая плевать хотела на все попытки Банка России ее обуздать.

Средневзвешенная цена легковушек по итогам 11 месяцев 2024 года составила 3 120 тысяч рублей, что на 7% выше, чем годом ранее. В таких условиях даже обычно оптимистический «Автостат» в базовом сценарии прогнозирует сокращение объемов продаж в 2025 году на 10%. Что, естественно, еще более увеличит возраст машин, находящихся в эксплуатации.

Слайд РОАД.

НЕДОБОР ИЛИ ПЕРЕБОР?

Президент РОАД Алексей Подщеколдин буквально хватается за голову. По его подсчетам, чтобы автопарк был нестарым хотя бы на 60%, нужно ежегодно выпускать 3 млн машин ежегодно в течение 10 лет. Он искренне недоумевает, чем руководствовалась Эльвира Набиуллина, когда говорила, что и 1,6 млн автомобилей в год — много. Лично я такого заявления у главы регулятора не нашел, но тоже не считаю, что это много. Скажем, в минувшем году в России было продано 1 571 272 легковушек, и этого количества рынок просто не заметил.

Что касается 3 миллионов, то здесь явный перебор. Даже в самый лучший в истории 2012 год наш полный сил и возможностей автопром не смог достичь этого рубежа. Что говорить о нем в его нынешнем убогом состоянии? Надо стать, наконец, реалистами — причем не только РОАД. Нашим чиновникам тоже неплохо было бы оторваться от компьютеров и «пойти в народ» — посмотреть, что там происходит в реальном мире, а не в мире виртуальных цифр и отчетов.