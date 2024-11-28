Китайцы собираются строить автозавод в Сибири? Это вряд ли

В Сибири планируют построить завод по производству китайских автомобилей. По крайней мере, такими прогнозами вчера разразилось множество российских информационных источников, в том числе достаточно авторитетных. Но портал «АвтоВзгляд» позволил себе усомниться в достоверности этой новости, которая, впрочем, совсем и не новость.

27 ноября информационное агентство «Финмаркет» прибежало «с горячим, обжигающим язык и десны орехом новости во рту»: некий китайский производитель автомобилей рассматривает-де Новосибирскую и Иркутскую области в качестве площадки для размещения собственного автомобильного завода.

И якобы лично председатель «Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич сообщил об этом в кулуарах форума автотранспорта, логистики и инженерии «ГлобалСибЭкспо — Китай 2024» в Новосибирске: «Сейчас идет обсуждение создания завода одной китайской автомобильной компании совместно с Ростехом».

ШУМИМ, БРАТЕЦ, ШУМИМ

Собственно говоря, эпицентр поднявшегося на ровном месте урагана расположен именно тут, поскольку все остальные сайты ссылаются исключительно на сообщение «Финмаркета», который в свою очередь ссылается на «Интерфакс» и приводит следующие подробности:

Фото globallookpress.com

«По словам Виталия Манкевича, строительство завода планируется начать во второй половине 2025 года или в начале 2026-го. Он также подчеркнул, что федеральные власти и российский бизнес заинтересованы в строительстве крупного узла по продаже китайских автозапчастей в Новосибирской области. Поставка различных товаров будет осуществляться, в том числе, через Монголию».

Во имя торжества истины я потратил немало времени, чтобы отыскать тот самый интерфаксовский исходник, однако тщетно. Допускаю, что он где-то все-таки есть, и просто очень хорошо замаскирован. Однако дело вовсе и не в том, шептал что-то подобное г-н Манкевич на ушко «Интерфаксу» в Новосибирске, или нет.

Эту «новость» в целом можно считать удачной попыткой поднять шумиху (слово «хайп», как «кринж» и прочие беспомощные англицизмы оставим тем, кто общается на русском птичьем) на ровном месте — как в весьма фривольной поговорке о том, что с успехом заменяет соловья на бесптичье. Ибо еще в начале ноября ТАСС сообщал:

— «Ростех» может построить завод совместно с китайской автомобильной компанией, он будет размещен в Подмосковье или в Сибири. Об этом заявил глава компании Сергей Чемезов, общаясь со студентами МАИ в рамках пятого всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства...

Фото globallookpress.com

Руководитель госпокпорации тогда вернулся из командировки в Китай, по итогам которой и заявил о возможности строительства автозавода в России.

КТО МОЛОДЕЦ? МЫ МОЛОДЦЫ

Как бы там ни было, достоверность новости (или «старости» — как угодно) весьма сомнительна. Причин тому две. Первая состоит в том, что «поднебсные» компании вовсе не рвутся обзаводиться собственными производствами в России, как бы их к тому ни принуждали экономическими и внеэкономическими мерами.

Они и без миллиардных затрат чувствуют себя превосходно, технично перекладывая все финансовые проблемы на плечи безропотных конечных покупателей. С чего бы им вдруг менять свою стратегию?

Вторая причина более серьезна, я бы даже сказал, геополитична. Уходящая администрация Байдена прикладывает титанические усилия к тому, чтобы выявить нарушителей противозаконно введенного ими санкционного режима. Спецслужбы США в буквальном смысле охотятся на фирмы, которые обходят их рестрикции, и подвергают их вторичным санкциям. Администрация Трампа, которая вскоре придет к власти, также не будет ни с кем миндальничать, особенно с КНР.

Фото globallookpress.com

А китайский бизнес вовсе не готов ради дружбы с Россией жертвовать своими инвестициями и прибылями в Америке. Поэтому он согласен, конечно, с нами работать за большие деньги, но в благостной тишине, чтобы никто ни о чем не догадался, через прокладки и подставные бренды. А тут мы такие: «Ребята, никак вы у нас завод открываете?» Да еще и возможную логистику демаскируем. Вот молодцы, право слово!

Причем первый раз американцы вроде как пропустили информацию мимо ушей. Так мы не гордые, мы еще раз повторим, чтобы дошло до ума, до сердца, до печенок и остального их гнилого ливера. Не будет ли наивностью в свете вышесказанного верить в то, что неизвестно какие китайцы собираются неизвестно где в Сибири неизвестно когда строить свой завод?