Насколько в самом деле опасна заправка машины «до полного бака»

Одни водители предпочитают всегда заправлять машину «до полного» — чтобы лишний раз не заезжать на АЗС. Другие, напротив, внимательно следят за тем, чтобы в баке оставалось немного «свободного пространства» — потому что иначе, мол, возникнут технические проблемы. Но насколько они в самом деле возможны? Реальные аргументы «за» и «против» заправки до полного бака — в материале портала «АвтоВзгляд», задавшего вопросы экспертам.

Чаще всего противники заправки «до полного» рассказывают о страшном вакууме, который образовывается в баке по мере его опустошения и выводит из строя топливный насос. Но правда в том, что современные автомобили (выпущенные в этом веке — уж точно) оснащены «умными» датчикам и системами вентиляции — они не позволяют давлению опускаться до критического уровня.

— Система вентиляции перестает работать только в том случае, когда срабатывает гравитационный клапан — при наклоне автомобиля на 45 градусов и больше. Эта мера необходима для того, чтобы в аварийной ситуации топливо оставалось в баке, а не выливалось наружу, повышая риск возникновения пожара, — объясняют эксперты ГК «Автодом».

А что же тогда со старыми автомобилями, у которых нет современных систем? У них, получается, такая проблема возникнуть может? По словам ведущего научного сотрудника Казанского Федерального Университета, кандидата физико-математических наук Айрата Киямова, вакуум в принципе не может образоваться на каком-либо участке топливной системы ввиду ее неполной герметичности — и неважно, когда машина сошла с конвейера: вчера или в 80-х.

Фото: globallookpress.com

— Пробка заливной горловины имеет два клапана: один для аварийного сброса давления паров топлива из бака (что возможно при повышении температуры окружающего воздуха), а другой — для поступления воздуха из атмосферы при расходовании горючего (это исключает возникновение разрежения в баке, не говоря уже о вакууме), — говорит Киямов.

Выходит, заправлять автомобиль «до максимума» вовсе не опасно? По мнению основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова, некоторые риски все же есть. В частности, на иных машинах переполнение может спровоцировать сбой в системе контроля паров топлива, что, в свою очередь, нарушит работу двигателя и увеличит выбросы вредных веществ в атмосферу.

Стоит, по его словам, быть внимательнее и тем, кто не уверен в исправности своего автомобиля. Ведь если повреждены уплотнители или система вентиляции работает некорректно, то при полном топливном баке возрастает риск утечки горючего. А она, как мы все понимаем, может привести к возгоранию, что крайне опасно не только для транспортного средства, но и для всех окружающих.

Фото: globallookpress.com

А что там по аргументам «за»? Эксперты ГК «Автодом» утверждают, что заправка «до полного» облегчает работу топливного оборудования — «увеличивается давление в нижней части бака, где располагается патрубок топливного насоса, и для перекачки бензина требуется меньшее усилие, что уменьшает износ». И не стоит опасаться снижения динамики машины из-за «балласта» — производители всегда закладывают такую переменную.

Имеет смысл максимально заполнить бак и в том случае, если вы собираетесь оставить автомобиль без движения на долгий срок, говорит Айрат Киямов. Ведь при длительной стоянке «компоненты топлива будут улетучиваться из жидкой фазы: воздух в баке начнет насыщаться потенциально горючими компонентами, а топливо — деградировать ввиду изменения своего состава».

Подведем же итог — так можно ли заправлять авто «до полного»? Конечно, можно, если вам так удобнее. Наверное, единственная ситуация, при которой стоит отказаться от «большой порции» — когда топливо закончилось где-то на трассе в незнакомой местности. Поскольку вы не можете быть уверены в качестве топлива на ближайшей АЗС (особенно — если встречаетесь с этой сетью впервые), лучше приобрести минимальное количество «литров» — чтобы добраться до нормальной станции.