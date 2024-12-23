Опасные прогнозы: бензиновые страдания федеральных антимонопольщиков

И не просто в недоумении, а в полнейшем офигении. Просто выносить не совсем литературное слово в лид ему не позволяет Заратустра, а найти более-менее адекватный синоним — слабое знание русского языка. Добавил эмоций и телеграм-канал No Limits, дополнивший процитированное выше сообщение. По его сведениям, аналогичные письма получили и другие профильные эксперты — глава «Российского топливного союза» (РТС) Евгений Аркуша и члены «Московской топливной ассоциации».
СКАНДАЛЬНЫЙ КАЗУС И НЕ ТЕ ВОПРОСЫ
Хотелось бы верить, что в кои-то веки Mash сморозил ерунду, и ничего подобного не было и в помине. Но, к сожалению, это не так. «Коммерсантъ» привел новые интересные подробности скандального казуса. «Под предостережением ФАС в адрес Антона Шапарина стоит подпись главы ведомства Максима Шаскольского.
Господин Шапарин в ответном письме попросил разъяснить, в связи с чем ему направили предостережение. Он также обратился в Генпрокуратуру, чтобы там приняли меры в отношении должностных лиц ФАС". При этом журналисты «Коммерсанта» утверждают, что письма находятся в их распоряжении.
Я не знаю, насколько прогноз любого, даже самого авторитетного эксперта может повлиять на действительность. Думаю, что вообще никак — мало-мальского доверия ни один экономический прогноз у тех, чья память чуть более развита, чем у рыбок гуппи, давно уже не вызывает.
И дело вообще не в том, будет ли дорожать бензин: однозначно будет, как и все остальные продукты в этом подлунном мире.
Возможно, г-н Шаскольский не знаком с Конституцией своей родной страны, ст. 29 ч. 5 которой гласит: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается»? Да, такое вполне допустимо и совершенно не уникально в чиновничьей среде. И тут пусть разбирается Генпрокуратура.
КАРАТЕЛЬНЫЙ СГОВОР КАРТЕЛЬНОМУ РОЗНЬ
Но есть вопросы и другого плана, куда более актуальные для нашей страны в период, не самый простой для ее экономики. По данным «Росстата», рост стоимости бензина на АЗС с начала года по 16 декабря составил 10,65%, что на 1,51 п.п. выше уровня инфляции за тот же самый период, которая составила 9,14%. Сей факт не вызывает никаких вопросов у антимонопольной службы и ее главы Максима Шаскольского? Это нормально для страны, стабильно входящей в тройку лидеров по экспорту нефти?
Далее. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2024 году достигла 3,12 млн рублей.
За прошедшие пять лет новые легковушки подорожали вдвое, а за последние 10 лет — в 3,1 раза. При этом аналитики «Автостата» уверены — цены продолжат расти и в 2025 году. В этом ралли синхронно участвуют все компании, присутствующие на российском рынке.
Не считает ли ФАС, что такая возгонка цен является совершенно явным картельным сговором, и что здесь — непаханое поле для ее профильной деятельности? Или же г-н Шаскольскийпосчитает, что надо послать предупреждение «Автостату» — пусть не очень-то лезет со своей статистикой туда, куда его не просят?
Мы, конечно, будем следить за развитием событий. Однако почему-то есть ощущение, что антимонопольная структура, от работы которой напрямую зависит и защита прав потребителей, и функционирование экономики в целом, по-прежнему будет выискивать по большей части картельные сговоры на уровне махинаций региональных автотранспортных компаний, как показывают новости, публикуемые на ее собственном официальном сайте.