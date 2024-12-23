Опасные прогнозы: бензиновые страдания федеральных антимонопольщиков

Известный своими инсайдерскими публикациями телеграм-канал Mash сообщил, что Федеральная антимонопольная служба выписала персональное предупреждение исполнительному директору «Национального автомобильного союза» (НАС) Антону Шапарину. Оно содержало недвусмысленный намек на то, что не следует прогнозировать цены на бензин, ибо это может нарушить ФЗ «О защите конкуренции». Портал «АвтоВзгляд» — в недоумении.

И не просто в недоумении, а в полнейшем офигении. Просто выносить не совсем литературное слово в лид ему не позволяет Заратустра, а найти более-менее адекватный синоним — слабое знание русского языка. Добавил эмоций и телеграм-канал No Limits, дополнивший процитированное выше сообщение. По его сведениям, аналогичные письма получили и другие профильные эксперты — глава «Российского топливного союза» (РТС) Евгений Аркуша и члены «Московской топливной ассоциации».

СКАНДАЛЬНЫЙ КАЗУС И НЕ ТЕ ВОПРОСЫ

Хотелось бы верить, что в кои-то веки Mash сморозил ерунду, и ничего подобного не было и в помине. Но, к сожалению, это не так. «Коммерсантъ» привел новые интересные подробности скандального казуса. «Под предостережением ФАС в адрес Антона Шапарина стоит подпись главы ведомства Максима Шаскольского.

Господин Шапарин в ответном письме попросил разъяснить, в связи с чем ему направили предостережение. Он также обратился в Генпрокуратуру, чтобы там приняли меры в отношении должностных лиц ФАС". При этом журналисты «Коммерсанта» утверждают, что письма находятся в их распоряжении.

Фото globallookpress.com

Я не знаю, насколько прогноз любого, даже самого авторитетного эксперта может повлиять на действительность. Думаю, что вообще никак — мало-мальского доверия ни один экономический прогноз у тех, чья память чуть более развита, чем у рыбок гуппи, давно уже не вызывает.

И дело вообще не в том, будет ли дорожать бензин: однозначно будет, как и все остальные продукты в этом подлунном мире.

Возможно, г-н Шаскольский не знаком с Конституцией своей родной страны, ст. 29 ч. 5 которой гласит: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается»? Да, такое вполне допустимо и совершенно не уникально в чиновничьей среде. И тут пусть разбирается Генпрокуратура.

КАРАТЕЛЬНЫЙ СГОВОР КАРТЕЛЬНОМУ РОЗНЬ

Но есть вопросы и другого плана, куда более актуальные для нашей страны в период, не самый простой для ее экономики. По данным «Росстата», рост стоимости бензина на АЗС с начала года по 16 декабря составил 10,65%, что на 1,51 п.п. выше уровня инфляции за тот же самый период, которая составила 9,14%. Сей факт не вызывает никаких вопросов у антимонопольной службы и ее главы Максима Шаскольского? Это нормально для страны, стабильно входящей в тройку лидеров по экспорту нефти?

Фото globallookpress.com

Далее. По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2024 году достигла 3,12 млн рублей.

За прошедшие пять лет новые легковушки подорожали вдвое, а за последние 10 лет — в 3,1 раза. При этом аналитики «Автостата» уверены — цены продолжат расти и в 2025 году. В этом ралли синхронно участвуют все компании, присутствующие на российском рынке.

Не считает ли ФАС, что такая возгонка цен является совершенно явным картельным сговором, и что здесь — непаханое поле для ее профильной деятельности? Или же г-н Шаскольскийпосчитает, что надо послать предупреждение «Автостату» — пусть не очень-то лезет со своей статистикой туда, куда его не просят?

Мы, конечно, будем следить за развитием событий. Однако почему-то есть ощущение, что антимонопольная структура, от работы которой напрямую зависит и защита прав потребителей, и функционирование экономики в целом, по-прежнему будет выискивать по большей части картельные сговоры на уровне махинаций региональных автотранспортных компаний, как показывают новости, публикуемые на ее собственном официальном сайте.