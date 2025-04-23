«Умная» трасса к Крымскому мосту: ИИ-технологии обеспечат быстрый проезд

С 22 апреля 2025 года 118-километровый участок, соединяющий магистрали М4 «Дон» и А291 «Таврида», переведен на платный режим работы с применением технологии «Свободный поток».

Новая платная трасса А289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» значительно сокращает путь до Крымского моста, что весьма актуально в летний период отпусков. При этом технология «Свободный поток», примененная здесь, еще больше минимизирует время, проведенное в дороге.

В этой связи представители концерна «Телематика» рассказали о том, как на ключевой транспортной артерии юга России действует эта система, основанная на базе искусственного интеллекта. Она, в частности, позволяет автоматически распознавать транспортные средства, не заставляя водителей терять драгоценные минуты на оплату проезда. Проект, напомним, реализован компанией «Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и «Телематики»), специализирующейся на создании интеллектуальной транспортной инфраструктуры.

Разработчики сообщают, что рассчитывать стоимость проезда по трассе будет возможно без необходимости остановки, определить автомобиль поможет база данных, в которую входит более 80 марок и 1000 моделей автомобилей. Параллельно работает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которая в режиме реального времени отслеживает обстановку, предупреждая водителей об опасностях и снижая аварийность.

Марсель Нигметзянов, представитель «Телематики», подчеркнул, что подобные решения уже применяются на 1115 км российских дорог. Реализация проекта является продолжением стратегии по цифровизации транспортной сети страны.