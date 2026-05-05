Многоэтажная Поднебесная: технологии, улицы, автомобили и манера вождения в Китае

Сегодня, когда Европа откровенно нам враждебна, а США — банально закрыты, многие в России обратили свой взор на соседний Китай: восторженных отзывов и впечатлений в Сети через край. Соотечественники открывают для себя Поднебесную, дивятся роботам и говорят о жизни китайцев в XXIII веке, пока мы все прозябаем в XXI-м. Так ли оно на самом деле и правы ли авторы? Постараемся сформулировать собственный взгляд на происходящее в КНР, взглянув на нее с другого, не совсем уж туристического ракурса. Наливайте рюмочку чая и присаживайтесь поудобнее — это будет длинный рассказ на портале «АвтоВзгляд».

Чуть менее ста лет назад Илья Ильф и Евгений Петров отправились за океан обозревать и запечатлевать жизнь тогдашнего флагмана мировой индустрии и гегемона промышленной революции — США. В тридцатых годах прошлого века Штаты действительно были первым номером всего и вся, вводя своими технологиями в смятение не только граждан молодого Советского Союза, но и обитателей развитого и глубоко индустриального Старого Света.

А статьи Ильфа и Петрова, выходившие в «Правде», чуть позже были объединены в сборник рассказов «Одноэтажная Америка», который, будем честны, чрезвычайно любопытен и сегодня, спустя почти век после того знаменательного путешествия. Классика — не классика, а для прочтения горячо рекомендуем.

Перечитывая, ненароком ловишь себя на мысли: отчего бы не воспользоваться проторенной дорожкой и не описать впечатления о нынешнем локомотиве прогресса — Китае? Ничуть Поднебесная, в своем феноменальном технологическом прорыве века нашего, тем Соединенным Штатам столетней давности не уступает, а в отечественных соцсетях так и вовсе превозносится куда выше.

Не было во времена Ильфа и Петрова возможности выкладывать «себяшки». Сегодня соседний Китай в России буквально боготворят, приписывая Поднебесной невероятные и несоизмеримые с нашими достижения в быту. Так ли оно на самом деле? Вот и проверим, взглянув на эту страну с другой, не совсем уж туристической стороны.

Никакой «Нормандии» и долгого пересечения океана — десять часов перелета сегодня отделяют столичного жителя от Китая: что от столичного Пекина, что от курортного Хайнаня, что от самого большого китайского мегаполиса — Чунцина, куда и лежит наш путь. Пара перекусов, сотня страниц прочитанного, один кинофильм и несколько попыток провалиться в сон в неудобном самолетном кресле — вот и весь путь. Посадка, короткий паспортный контроль, где даже виза не нужна, и — добро пожаловать в Китай.

АВТОИЗОБИЛИЕ: «ЭЛЕКТРИЧЕК» МНОГО, НО НЕ ВЕЗДЕ

Даже для москвича представить себе город с населением в 31 500 000 человек — задача непростая: свечки небоскребов, в которые обращены даже обычные жилые дома, много зелени и совсем немногочисленные горожане на улицах. Совсем не так это виделось из Москвы: ни остросюжетных дорожных пробок, ни толкотни, ни обилия мототехники. Чунцин расположен в предгорьях, перепады высот огромны, так что велики и мотики — не лучшее решение. Здесь баллом правят автомобили.

Не будучи столицей государства, Чунцин — столица империи Changan: автомобили с галочкой на капоте тут в абсолютном большинстве, причем гибриды Deepal и роскошные «электрички» Avatr ничуть не популярнее обычных, куда более нам привычных «Чанганов». Любопытно, что на улицах встречаются и совсем новые, еще малознакомые россиянам модели, и вполне себе обычные — Uni-S, Uni-T, Uni-V (правда, чаще гибридные) и кроссоверы CS75 Pro. Бензиновые и электрические — примерно 50 на 50, в отличие от того же Шанхая, где давно пересели на электромобили.

Кстати, таксомоторы, особенно в китайском «Комфорт+» — сплошь седаны Changan Oshan 520. Причина проста: «Чанган» смог решить ключевую проблему электромобилей — избавился от долгой зарядки. Бренд, в кооперации с CATL, крупнейшим производителей батарей, создал и уже передал в родной город партию электромобилей, которые могут получить «полный бак» за полторы минуты: батарею просто меняют.

Станцию замены удалось осмотреть только издали, но одним наблюдением все же стоит поделиться: «обновление» тяговой батареи длиться не 100 заявленных секунд — намного быстрее. Жаль, что многострадальный отечественный «Атом» такой опцией не обладает — это решило бы львиную долю проблем с его популяризацией.

Стоит выехать за пределы Чунцина, как электрокары исчезают вовсе: сплошь синие номера, выдаваемые обычному бензиновому транспорту. Дизель в Китае — только для грузовиков. Кстати, теряется в пригородах и цвет собственного автопрома: чем дальше от небоскребов — тем больше машин подержанных и, как следствие, марок и моделей «глобальных брендов». В деревне предпочитают проверенное временем.

Не такой уж автомобильный Китай однородный и патриотичный: местных марок совсем не большинство, как нам рассказывают с голубых экранов. К слову, стоит перебраться в совсем уж столичный Пекин, как «отечественные» для самих китайцев бренды исчезают вовсе: столичные жители предпочитают европейские марки, коих на дорогах Пекина абсолютное большинство. Одним словом, китайская «вторичка» россиянам точно понравится.

КАМЕРЫ, ПДД и ПЕШЕХОДЫ

А вот ездят китайцы отвратительно. Много мелких аварий и поцарапанных, «мятых» машин. Несмотря на изобилие камер, Правила дорожного движения мало кто соблюдает, на полосность внимания водители вообще не обращают, набиваясь на стрелку из трех рядов. Светофоры — понятие растяжимое: кавказское «еще я и все» работает и в Китае. Да и пешеходов здесь никто не пропускает: это вам не Москва, где каждый праздно бредущий через проезжую часть — личность!

Однако пробки — не сказать, что явление массовое, да и рассасываются заторы оперативно. Большинство машин в центре — с шашечками на крыше, а вот на окраине — частные. В метро — тоже совсем не многолюдно, хотя именно этот вид общественного транспорта, несомненно, является основным.

Достигли такой популярности подземных и надземных поездов самым банальным методом: метро стоит от 2 до 3 юаней, то есть около 20-30 рублей. На заметку отечественным градоначальникам, так сказать. Но одно отличие от Москвы все же в глаза бросается: улицы в Чунцине заметно тише. И этот несомненный плюс стоит добавить в копилку куда более широкой, чем у нас, электромобильности китайского мегаполиса.

Комплексы фото- и видеофиксации в Китае весят гроздями, что виноград на лозе. Более того, нарочито ярко освещают лицо водителей вспышкой, намекая о повсеместном контроле. Технологически, основываясь на российском опыте, вспышка не нужна — добротный современный комплекс прекрасно справляется и без нее, используя инфракрасный фонарь. Но всполох будто напоминает водителям о необходимости соблюдать правила. Работает? Нет, конечно.

Каждый едет, как ему нравится, чудовищно подрезая коллег по потоку и творя беспредел с точки зрения москвича. Выглядит безумно, толку не приносит, но, похоже, добавляет эндорфинов: таксист улыбается, творя очередной бессмысленный маневр. Представить нечто подобное на столичных дорогах уже сложно: за разметкой у нас бдят внимательно. В Китае же — запросто. Оттого и желания сесть за руль не возникает совсем: уж лучше пешочком, уворачиваясь на тротуаре от мопедов.

КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ

Роботы? Механизация? Технологии? Улицы метут люди, доставка — сплошь «электробайки», как и в Москве. Коммуникация — с помощью QR-кода. Да, в Китае многие покупки делаются с использованием WeChat, приложения «для всего», однако наличные в магазинах и кафе берут с удовольствием. Торговцы на улицах тоже улыбаются при виде «кэша», радостно предлагая скидки. Только вот таксисты, завидев лаовая (иностранца), стараются накрутить: просят сотню за короткую поездку, хотя реальная цена — два юаня за километр. Ничего нового, двумя словами.

Пожурил бы отечественный городской голова и за порядок на улицах: китайцы — совсем не чистюли и регулярно бросают обертки, бумажки и фантики себе под ноги — урну предстоит еще поискать. Градостроительный план и лаконичное однообразие, к которому так стремятся в Первопрестольной, тому же Чунцину не свойственны. Как и повальное увлечение борьбой с вывесками: тут одна другой краше.

Ни одного «ровера», дрона-доставщика, за неделю замечено не было. Электрозарядок — немного, да и заняты не все: основная масса чунцинских электромобилей — те же такси — заряжаются явно на специализированных станциях, от глаз путешественника скрытых. При всем заявленном многообразии технологий, многоэтажные — до 24 этажей — дома без лифтов вызывают удивление: в Чунцине до сих пор популярна профессия носильщика, что поднимет сумки или пронесет на плечах тяжелый груз по узким улочкам. Это что ли обещанный XXIII век?

Китай — очень разный, многообразный, непохожий. Город отличается от города куда больше, чем европейская столица от другой европейской столицы, и точно больше, чем российские миллионники друг от друга. Хорошего и нужного, чего стоит позаимствовать, ничуть не меньше, чем скверного и застарелого: рядом с роскошными современными небоскребами ютятся бараки без канализации, где стиральные машины сливают грязную воду прямо на улицу.

Стеклянные торговые центры соседствуют с уличными парикмахерскими и маникюрными кабинетами, где пилят и стригут клиентов, смахивая «последствия» под колеса электромобилей. Заглянув в окна, скорее ужаснешься скромности быта аборигенов, чем удивишься богатству обстановки.

Богатые здесь — богаче, а бедные — беднее. Таков Чунцин, китайский Нью-Йорк, если выйти из туристического квартала и углубиться в его жизнь на пару улиц. И да, с лаоваем здесь больше не фотографируются: чаще смотрят с осторожностью, а порой и с вызовом. Времена коленопреклонения перед европейцами точно остались позади: все происходящее в мире даже простые китайцы прекрасно понимают.