В России призвали изменить правила проезда по платным дорогам

В нашей стране предложили ввести безмозмездный проезд по платным дорогам для автомобилистов, которые смогут не нарушать ПДД в течение года. Соответствующее обращение поступило министру транспорта Андрею Никитину.

Как сообщает РИА «Новости», автором инициативы является депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он пояснил, что его предложение касается как федеральных, так и региональных магистралей, а также водителей, не получавших штрафы в течение указанного периода. Ожидается, что в случае одобрения нововведения коснутся чуть больше 7% автовладельцев.

На сегодняшний день в действующем российском законодательстве нет механизмов позитивного экономического стимулирования дисциплинированных автомобилистов, способных постоянно обходиться без административных правонарушений, отметил парламентарий. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо исправить.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что за первую половину 2026 года на российских платных автодорогах выявили более 700 нарушений. Почти три сотни из них связаны с неоплаченным проездом.