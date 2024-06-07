Топтание на месте: кто призовет к порядку убийц-электросамокатчиков

Средства индивидуальной мобильности ворвались в нашу жизнь стремительно. Но особой радости от этого бесцеремонного вторжения большинство из нас не испытало и не испытывает. Ни психологически, ни инфраструктурно мы оказались не готовы к нашествию электрических монстров. В будущем эта проблема каким-то образом обязательно будет улажена, но портал «АвтоВзгляд» интересует настоящее — а оно не слишком-то радужно.

К наболевшей теме меня заставил вернуться сегодняшний случай, когда мимо по тротуару стрелой пронесся двухметровый мужик на громоздком желтом электросамокате. Он неистово названивал в веселенький звоночек, требуя, чтобы ему уступили дорогу. Это каким извращенным чувством юмора надо обладать, чтобы присобачить к неуклюжему недомотоциклу сигналку от детского велосипеда?

Что показал краш-тест

Вполне возможно, что в данном случае речь надо вести не об изощренном издевательстве, а о суровом расчете. Ведь если оборудовать электросамокат клаксоном, соответствующим его истинной сути, то сразу же встанет вопрос — как можно допускать такого монстра до езды по тротуарам, где до сих пор имеют наглость бродить не только безмозглые тиктокеры, но также нормальные люди, включая стариков и даже детей.

Фото: globallookpress.com

Компании-производители и компании-арендодатели вовсе не желают, чтобы общество задумывалось о таких крамольных вещах. Ярким примером борьбы за право представлять полноценное транспортное средство невинной игрушкой стало тотальное замалчивание результатов краш-теста, проведенного аж в 2021 году телепрограммой «Главная дорога». О его результатах тогда сообщала «Российская газета».

В первом случае каскадер совершил наезд на оснащенный датчиками манекен, имитировавший пешехода. Во втором случае сам каскадер был увешан датчиками и совершил столкновение с автомобилем. В первом случае основной удар пришелся в пах и живот манекена. На живот пришелся удар 7,5 g. Это соответствует удару боксера. На ребра пришлось 37 g. Это соответствует последствиям средней аварии «Формулы 1». Не правда ли, внушает?

Нежелание зреть в корень

Государство который год откровенно плюет на безопасность значительной части своих граждан — а именно, пешеходов. Лобби электросамокатчиков весьма влиятельно и эффективно противостоит робким попыткам отдельных законотворцев прислушаться к голосу разума. В КоАП РФ штраф за нарушение правил для СИМ до сих пор составляет от 800 до 1500 рублей. Дело даже не в том, что сумма смехотворна — не решены проблемы с идентификацией нарушителя.

Штрафы выписываются в основном за парковку в неположенном месте, езду на одном самокате вдвоем и проезд по пешеходному переходу. То есть, за те проступки, которые, по большому счету, пешеходам по барабану и никак не угрожают их жизни и здоровью. Следует оговориться, что в Госдуме рассматривается законопроект, призванный ужесточить ответственность нарушителей правил дорожного движения на СИМ. Но он путешествует по думским кулуарам и комитетам, да и каков будет выхлоп от умственных усилий думцев, тоже никому не известно. Велика вероятность, что весьма убогий.

Фото: globallookpress.com

Ибо зреть в корень законотворцы не хотят. А портал «АвтоВзгляд», при всем своем глубоком уважении к людям, делающим немалый гешефт на СИМ, заявляет: на электросамокатах по городским тротуарам ездить категорически нельзя — разве что со скоростью пешехода. Естественно, ни о каких 25км/ч, как ныне волюнтаристски установлено, и речи быть не может.

Строго, но бессмысленно

Крупные операторы кикшеринга — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» — почувствовали некоторое напряжение, витающее в воздухе, и решились на днях сделать упреждающий шаг. Намекнув, что государство неспособно быстро принять какие-то внятные телодвижения, они объявили о увеличении своих, корпоративных штрафов нарушителям.

Новые санкции выглядят куда как сурово. Передача управления электросамокатом ребенку — 10 тысяч руб., поездка с пассажиром — 5 тысяч руб., некорректная парковка — 500 руб., управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП — до 150 тысяч руб. Строго, но абсолютно бессмысленно ввиду отсутствия главного — контроля скорости. Оно и понятно: быстрое передвижение угрожает безопасности окружающих, а медленное делает бессмысленным само существование подобного типа транспорта.

Отсюда математически точный вывод — электросамокатам, электровелосипедам, а также значительно более экзотическим моноколесам и гироскутерам должно быть однозначно запрещено передвигаться по тротуарам, предназначенным для пешеходов. Если городские власти неспособны унять свой пыл и, подобно лирическому герою С. Есенина, желают «задрав штаны, бежать за комсомолом» — то бишь, за прогрессивным «зеленым» Западом — нет проблем. Пусть строят отдельные дорожки для адептов индивидуальной мобильности вместо ежегодной замены новеньких бордюров на еще более новые.