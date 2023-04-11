Гиря в лоб: убойная сила электросамокатов против автовладельцев и пешеходов

Любители электросамокатов, электровеликов, гироколес и прочих «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) рады: снег в городах окончательно растаял и можно спокойно гонять по сухому асфальту! Это значит, что всем прочим жителям мегаполисов — как водителям, так и пешеходам — теперь стоит, как говорится, «ходить и оглядываться». Водителям надо следить за бешеными электровелосипедистами и электросамокатчиками, пытающимися въехать под колеса их автомобилей, а пешеходам — уворачиваться от мчащихся любителей СИМ.

Автор этих строк сегодня, пока добирался от подъезда до машины, а потом от стоянки до офиса, аж трижды подвергся самым настоящим атакам этих стремительных граждан. Дважды увернулся от самокатчиков на желтых арендованных «болидах» и однажды — от восточноликого «камикадзе»-доставщика на электросамокате.

Во всех трех случаях ситуация развивалась по однотипным сценариям. Пилот СИМ на высокой скорости едет по многолюдному тротуару навстречу основному потоку людей практически строго по прямой. Смотрит на тебя и не сворачивая прет прямо в лоб! Я, как и многие пешеходы в тот момент, был вынужден отскакивать с пути бешеных электросамокатчиков практически из-под самых их колес!

А четвертым случаем за это утро стало наблюдение за еще одним ездуном на электросамокате. Он бодренько выехал из дворового проезда строг поперек четырехполосной улицы, чуть не «впилился» в борт автобуса на противоположной стороне дороги, с трудом сохранил контроль над своим двухколесным средством самоубийства, а затем спокойно покатил между рядов автомобилей по проезжей части.