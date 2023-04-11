Гиря в лоб: убойная сила электросамокатов против автовладельцев и пешеходов

Любители электросамокатов, электровеликов, гироколес и прочих «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) рады: снег в городах окончательно растаял и можно спокойно гонять по сухому асфальту! Это значит, что всем прочим жителям мегаполисов — как водителям, так и пешеходам — теперь стоит, как говорится, «ходить и оглядываться». Водителям надо следить за бешеными электровелосипедистами и электросамокатчиками, пытающимися въехать под колеса их автомобилей, а пешеходам — уворачиваться от мчащихся любителей СИМ.
Автор этих строк сегодня, пока добирался от подъезда до машины, а потом от стоянки до офиса, аж трижды подвергся самым настоящим атакам этих стремительных граждан. Дважды увернулся от самокатчиков на желтых арендованных «болидах» и однажды — от восточноликого «камикадзе»-доставщика на электросамокате.
Во всех трех случаях ситуация развивалась по однотипным сценариям. Пилот СИМ на высокой скорости едет по многолюдному тротуару навстречу основному потоку людей практически строго по прямой. Смотрит на тебя и не сворачивая прет прямо в лоб! Я, как и многие пешеходы в тот момент, был вынужден отскакивать с пути бешеных электросамокатчиков практически из-под самых их колес!
А четвертым случаем за это утро стало наблюдение за еще одним ездуном на электросамокате. Он бодренько выехал из дворового проезда строг поперек четырехполосной улицы, чуть не «впилился» в борт автобуса на противоположной стороне дороги, с трудом сохранил контроль над своим двухколесным средством самоубийства, а затем спокойно покатил между рядов автомобилей по проезжей части.
Эта эскапада, само собой, сопровождалось визгом тормозов трех машин, водители которых умудрились среагировать и не закатать в асфальт безумного самокатчика. Заметьте: на дворе — только начало апреля. Впереди нас ждет еще не менее четырех месяцев сезона самокатов. Если пользующая их публика уже сейчас умудряется отчебучивать подобное, сколько трупов и покалеченных вследствие подобного поведения СИМоводов людей мы насчитаем к сентябрю?
Ладно еще, когда человек на электросамокате своими собственными руками отправляет себя под колеса машины. Водителю, конечно, после этого предстоит немало неприятных бесед с правоохранителями, ремонт «железа» и прочее. Тем не менее, в данном случае физически страдает исключительно сам «кузнец своего счастья». Но когда безбашенный «водитель электрички» сшибет пешехода или, не дай Бог, ребенка на тротуаре, страдать приходится не ему, а абсолютно случайному человеку.
И никакие ПДД, которые вроде как теперь регулируют использование СИМ, предотвратить такое не смогут. Прежде всего потому, что реальных способов наказать «накосячившего» водителя электровелика или самоката фактически не существует. Ну кто поверит, что полиция бросится на поиски самокатчков, фактически разгонявших пешеходов (и меня в том числе) на тротуарах? А если даже и найдут — по какой статье КоАП привлекать их к ответственности?!
Да, компании-прокатчики электросамокатов декларируют, что они, согласно требованием ПДД, ограничили «максималку» у своих девайсов на уровне 25 км/ч.
Прекрасно! Но только электросамокат, несущийся на этой скорости под управлением среднестатистического гражданина весом около 80 кг, обладает такой же энергией, что и 65-килограммовая гиря, сброшенная с высоты 5 метров! Есть желающие получить подобным снарядом в лицо просто по дороге на работу? Нет? А как насчет полюбоваться тем, как он прилетает в вашего малолетнего ребенка на прогулке? Тоже нет? Странно.
Ведь ПДД и владельцы контор по прокату самокатов, а также многочисленные собственники СИМ считают, что это вполне нормальный ход событий. И настырно напирают на то, что индивидуальный электротранспорт — чудесная экологичная альтернатива личному автомобилю. Это, кстати, чуть ли не главный аргумент энтузиастов СИМ и их покровителей в руководстве мегаполисов.
Серьезно? В таком случае просто поверье: вряд ли разговоры про экологию СИМ «зайдут» родителям лежащего в больнице ребенка, чудом пережившего встречу с этим индивидуальным транспортом… Так может быть все-таки не зря в Париже недавно решили запретить прокат электросамокатов ради безопасности горожан? Нет, я понимаю, что мы в России «сами с усами» и загнивающие французы нам не указ…
Но лично я на собственном опыте в очередной раз убедился, что «электро-что-то-там» на городском тротуаре или на проезжей части — это опасно и страшно как для окружающих, так и для самого пилота СИМ. Даже если последний свято верует в обратное.