Почему взрываются электросамокаты и как этого избежать

Сезон повального «самокатокатания» еще не начался, а в новости уже попали несколько случаев произвольного возгорания и даже взрыва элекросамокатов. Средство транспорта – популярное и востребованное, поэтому подобных случаев станет только больше. Так почему же электротранспорт так подвержен самовоспламенению с последующими неприятными последствиями для окружающих?

Электросамокат и электровелосипед стали настолько частым явлением на наших дорогах, что их грозятся вот-вот начать контролировать и штрафовать. Пользователей – сотни тысяч в одной только Москве, а по пассажиропотоку электросамокат скоро станет конкурентом метро. Однако опыта эксплуатации, ремонта и хранения подобной техники пока не достает, зато народная тяга к улучшению никуда не делась. Этот тандем воистину взрывоопасен, причем – в прямом смысле слова.

Хотя справедливости ради стоит заметить, что самокаты пока горят не очень часто часто. За минувший год статистики еще нет, а в 2022-м в России самовоспламенилось чуть более 20 таких «гаджетов». А вот пожарные Нью-Йорка уже бьют тревогу – в 2023-ем там сгорело более 200 аппаратов. И, скорее всего, эта беда совсем скоро постучится и в наши ворота.

Первая и самая распространенная причина возгорания – повреждения батареи, когда от удара, касания с асфальтом или другим непреодолимым препятствием (про московские бордюрные камни из гранита знают уже все) аккумулятор деформируется, а при подключении к нему зарядной станции – просто взрывается. И хорошо, если рядом никого не было, а сам «гаджет» получал заряд на улице, а не в помещении или, тем более, в квартире.

Фото globallookpress.com

Второе – это хранение. Закончив сезон, многие отправили «сезонный транспорт» на балкон или в гараж, где ни о каком поддержании необходимой температуры и влажности судить не приходится. В гараже же за зиму и вовсе может произойти все, что угодно. В итоге все полости и ниши, закрытые контуры и другие «недоступные» места СИМ набирают влагу – тот самый конденсат.

Ну а дальше – замыкание: разряженная за зиму батарейка получает притока «свежего тока», замыкает – и вспоминай, как звали. Такой исход ждет любое устройство, «прожившего» шесть месяцев в совершенно неподготовленном для хранения помещении.

Третий пункт, конечно, тюнинг. Доработки, переоснащение, улучшение – наше все, так что многие пользователи новоявленного кумира русской дороги бросились его переделывать. Получилось не у всех: прочитанные в интернете методики при поверхностном знании электротехники и полном отсутствии всякого понимания о безопасности при работе с электроприборами дали свой, весьма ожидаемый результат.

Фото globallookpress.com

Каким бы компактным, детским и простым электросамокат ни был – это электроприбор с достаточно мощным аккумулятором. Следовательно, при его эксплуатации должны соблюдаться определенные требования и правила, неотличимые от эксплуатации, скажем, автомобиля. Иначе – быть беде. И разбитой коленкой да порванными джинсами уже не отделаться.