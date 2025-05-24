Исповедь «Бизона»: как работают и сколько зашибают таксисты в тарифе «Бизнес»

Работа водителя в такси премиум-класса, больше известного пользователям как тариф «Бизнес», подобна деятельности разведчика без лицензии на убийство, с обязательной улыбкой. Клиент только вызвал машину, а шофер уже должен знать как к нему подъехать, где он точно стоит и что в заказе отметил — вояж в тишине или «с особым музыкальным сопровождением», какая температура ему предпочтительна в это время суток. При встрече пассажира — зонт в руке, спина под углом как при встрече микадо, повадки как у Жана Рено в фильме «Профессионал»: сдержанные, внушающие доверие. Запахи в авто — исключительно нейтральные. Если человек выбрал тишину — музыку выключаешь, сам молчишь, даже поворотники должны щелкать шепотом. О непростых условиях труда элиты «извозчиков», которых на таксистском сленге зовут «Бизонами», порталу «АвтоВзгляд» рассказал представитель этой профессии.

— Вы жалуетесь на пробки, цены на бензин и услуги таксопарков? А мы в это время вылизываем коврики, выставляем климат и встречаем клиентов с улыбкой дворецкого сэра Генри в «Собаке Баскервилей». У нас не работа, а спецоперация. Один неверный шаг — и ты уже не агент 007 такси бизнес-класса, а доставщик лапши. Один не верный чих — и здравствуй рейтинг «4.84», до свидания, «премьер уровень».

Перед выездом на линию бензина должно быть не меньше 3/4 бака, салон вычищен, вода в бутылке свежая без газа, закрытая. Подлокотник опущен, климат — 20-22 градуса. Все по регламенту. А еще, чтобы в принципе получить доступ к заказам бизнес-тарифов, водитель проходит онлайн-тестирование: знание Москвы, развязок, точек притяжения — от театров до башен «Москва-Сити». Раньше этот экзамен проводили в офисах, теперь — дистанционно, но гораздо жестче.

Фраза «как скажете, сударь» — основа бизнеса. Услуга «Консьерж»? Есть. Трезвый водитель? Легко. Приезжаешь к клиенту на машине, паркуешь свою, садишься в его автомобиль и везешь. Потом возвращаешься на прежнюю точку. Оплата, конечно, соответствующая. Да, нужна расширенная страховка на машину клиента. Если ее нет — рискуешь не только сменой, но и «правами».

1/4

Пассажиры, в основном, приятные люди. Хотя иногда бывают условные офисные вои, с условными барышнями-воительницами, вооруженные безграничным самомнением и без моральных тормозов. Одна такая заливала салон моего авто игристым и метала корки от цитрусовых как ниндзя звездочки. В итоге оплатила химчистку, а «Яндекс» отблагодарил промокодом на 2 часа работы с комиссией в 1 рубль. Остальное — как обычно: мой счет, мои штаны, моя смена — в минус.

В отличие от тарифа «Эконом», где водители носятся по городу почти без остановки, вылавливая пассажиров как корюшку во время сезона, в «Бизнесе» все тоньше. Ты не ловишь, ты — ждешь. В заповедных и прикормленных местах, там, где пасутся клиенты. Без суеты.

Цифры зарплат — красивые, но с нюансами. «Яндекс-про» верещит: «заработки от 200 000 рублей!», и это правда, однако это цифра — без вычетов. И только при условии, что работаешь 10+ часов в сутки шесть дней в неделю.

Один из водителей бизнес тарифов за апрель заработал 404 000 рублей, отработав 217 часов (1284руб./час). Другой — 608 547 руб. за 330 часов (1300 руб/час). Но потом из этой суммы вычитаются аренда ТС, комиссия, налоги, заправка, мойки, штрафы. В сухом остатке — 50-55% от заработанного отдаешь тем, кто сидит на финансовом потоке выше. И тебе остается (особенно в «неурожайный» месяц) меньше, чем отдаешь.

1/3

Хочешь зарабатывать — живи в машине, сутками дыши выхлопами в пробках и зарабатывай профессиональные болезни. И не важно, в «Экономе» ты работаешь или в «Бизнесе». Хотя это выбор тех, кто не может по-другому. Чаевые? Бывают. Как-то получил 10 000 в благодарность за то, что человек смог выспаться в пути. Но это редкость и на такое не проживешь.

И еще о нюансах. В «Экономе» ты не помнишь предыдущего пассажира, а поход в туалет — за праздник. В «Бизнесе» время есть, при этом ты держишь зонт, следишь за безопасностью рассеянных пассажиров, отличаешь породистых мальтипу от фальшивых и при необходимости можешь поддержать почти любой разговор, не забывая кланяться.

Но не каждый водитель на это согласен. Даже за 600 000 «деревянных» в месяц. При этом разница между тарифами «Комфорт+» и «Бизнесом» в чистых деньгах не такая уж и гигантская. А вот в требованиях — пропасть. Если справился — клиент скажет: «Вот это я понимаю, сервис!» А ты просто кивнешь. Потому что настоящий «Бизон» не говорит лишних слов. Он исчезает в городской дымке, отправляясь на следующую операцию по перевозке «дорогого пассажира».

И вот лично мне очень хотелось бы, чтобы менеджеры «Яндекса» хотя бы пару дней в месяц проводили за рулем любого тарифа такси. С зонтом. С мальтипу. С реальными заказами. С «айнэнэ» в «Экономе». Может, тогда их «удивительно эффективные решения» станут ближе к реальности, а не к «тыквенному рафу».