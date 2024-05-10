Как стать миллионером, работая в такси: эксперт раскрыл хитрости извоза

Такси для многих россиян — реальная в нынешних условиях возможность заработать на хлеб. Но внутри этой закрытой и сложной для понимания простого водителя и пассажира отрасли есть множество секретов. Например, какую машину выбрать, чтобы она кормила, а не наоборот? Мы задали этот непростой вопрос эксперту, и ответ, мягко говоря, удивил. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Интернет наводнили ролики, где разъезжающие на роскошных седанах парни в белых рубашках показывают феноменальные заработки. Да менеджер среднего и уже даже не среднего звена обзавидуется! Посчитав ежедневный доход и помножив полученную цифру на 20 рабочих смен, получаем недвусмысленную шестизначную цифру, позволяющую смотреть на жизнь совсем с другого ракурса. А может тоже рискнуть? Однако опыт подсказывает, что чудес не бывает, а за высоким доходом всегда скрывается высокий расход. Картинка — картинкой, но что скажет эксперт?

Разъяснить особенности работы в такси взялся Антон Максимов, автор телеграмм-канала «Омбудсмен такси» и активный участник социальной стороны таксомоторной активности, не забывающий в тоже время «включать таксометр». Проще говоря, работающий по текущей специальности. Оказывается, что богатство не упадет в руки, если просто взять в аренду Mercedes и надеть костюм:

— Работа в классах «К+» и «Бизнес» — хитрое дело, тут требуются знания и навыки, которые можно получить только опытным путем. Если их нет — и дохода не будет. Более того, я убежден, что наиболее актуальными сейчас именно в вопросе заработка являются классы «Комфорт» и, как ни странно, «Эконом», — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию г-н Максимов. — В них всегда есть заказы, машина не ездит пустой, как регулярно случается в том же «Комфорт+», а от водителя требуется лишь принимать заказы. Изобретать велосипед не надо — просто делай свою работу. Заказ за заказом.

Фото globallookpress.com

— Но стоит помнить, — продолжает эксперт, — что ежедневные среднестатистические расходы таксисты составляют примерно 3200 рублей: это аренда или амортизация автомобиля, бензин и мойка. Проколотое колесо, обед и прочее сюда не входят. Поэтому выбирая машину для работы, на первое место я бы поставил самую простую и дешевую — LADA Granta. И сам бы именно на ней и ездил, но в Москве и Санкт-Петербурге она в такси не допускается.

Второе место традиционно отдаю корейским Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio, а также заменившим их моделям бренда Solaris — простые, недорогие в обслуживании и простые в содержании ТС. То, что нужно для такси. «Божественная Camry», конечно, но только для тех, кто успел завезти машины из Китая до повышения утильсбора. Сейчас уже не выгодно.

Следом — VW Polo Sedan и Skoda Rapid: мы знаем, как их ремонтировать, есть запчасти, мануалы и регламенты. Сюда же Jetta VA3, ничем от предыдущих двоих не отличающаяся. LADA Vesta — да, определенно, но до 2022 года выпуска. Современная — нет. Ну и закрою список, пожалуй, Hyundai Elantra. Крепкая, достойная машина. Из китайцев назову только Exeed LX и, барабанная дробь, FAW NAT. Вот так. Все остальное — от незнания или от лукавого, — завершает наш собеседник свой ликбез для желающих попробовать себя в роли извозчика.

Фото производителя.

И тут можно было бы поставить точку, но одно разъяснение все же потркбуется. Речь о последнем, названном Антоном Максимовым автомобиле. Bestune, суббренд китайского автогиганта FAW, выпустил в 2022 году специальную модель для такси — NAT (Next Automatic Taxi).

Это электромобиль с огромной сдвижной задней дверью и 1007 мм свободного пространства в ногах пассажира. Конструкция такова, что можно оперативно менять разряженную батарейку на заряженную и снова получать 300 км запаса хода. А еще Bestune NAT нельзя купить в розницу — приобрести его могут лишь легальные сервисы такси.