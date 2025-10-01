UAZ для «Комфорт+»: опубликован первичный список авто, допущенных для работы в такси

Минпромторг разродился предварительным списком автомобилей, которые с 1 марта 2026-го года смогут получать лицензию на работу в такси. Спойлер: без боли не взглянешь. Даже беглый взгляд на документ вызывает целый ряд вопросов, ответы на которые смешны настолько, что становится страшно. И неловко, с легкой обидой за страну. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, вердикт вынесен: одна из немногих еще дышащих отраслей экономики — таксомоторные перевозки — получила мощную пробоину ниже ватерлинии. Отныне (вернее, с 1 марта 2026-го года) выходить на линию смогут только автомобили, прописанные в законе. Долго не появлялся тот самый список, который многие ждали, и вот он явлен всему белому свету.

В него вошли все модели LADA, включая, внимание, Niva Travel, а так же, лучше присядьте, УАЗы «Патриот» и «Хантер». Имя последнего с чуждого нам английского переводится как «охотник». Новый, понимаешь, покоритель каменных джунглей! «Ценные специалисты» из стран ближнего зарубежья на «Козлах» уничтожат и дороги российских городов, и само дорожное движение, и любую безопасность на нем — тут и камеры не помогут. Начнем же с краеугольного: где «Буханка»?

Шутки-шутками, но ничего кроме оторопи и непонимания опубликованный документ не вызывает. Чиновник, его формировавший, не знает, что у «Нивы» — три двери? Третья — в багажник! Тот факт, что сидеть в ней на заднем сиденье лишь чуточку приятнее, чем на него пролезать, а так же уровень комфорта, как тактильного, так и акустического, который у главного отечественного вездехода ниже плинтуса — тоже никого не остановил.

А УАЗ в городе — издевательство не только над пассажирами, но и над окружающими: он прожорлив, шумен до безобразия, неповоротлив, совсем не предназначен для улиц, а его лучшие стороны открываются за кольцевой дорогой. «Козла» (простите, «Хантера») даже обсуждать в подобном контексте смысла нет. Какое такси? Единственный вывод, который можно сделать из увиденного: человек, что этот список формировал, не представлял о чем он пишет. Он эти машины даже не видел, не то, что никогда на них не ездил.

Второй не менее животрепещущий момент заключается в количестве брендов: а где, собственно говоря, Haval, Tenet, Amberauto и, вишенка на торте, Solaris? Все эти марки не имеют достаточного уровня локализации? Которого, на секундочку, хватает для поголовного оснащения силовых структур внедорожниками Haval. А до такси что — не дотянули? А как насчет Belgee, что собирается в братской Белоруссии, так же входящей в таможенный и прочие союзы вместе с Россией? Им тоже нельзя? Ничего не понятно, но очень интересно. И, конечно, любопытны были бы комментарии.