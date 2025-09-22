Куда едем, командир: АВТОВАЗ готовится снять сливки с закона о локализации такси

Если вы все еще сомневаетесь, кто является главным бенефициаром кардинальных поправок в законодательство о такси, которые вступят в силу весной 2026-го и запретят, по сути, использование в этом бизнесе автомобилей, чье производство не локализовано в России, то очередная новость с волжских берегов дает практически однозначный ответ на этот вопрос. В самом большом выигрыше останется родной АВТОВАЗ, изделия которого оккупируют, по сути, все классы авто, используемые в извозчицком бизнесе. Об этом, в частности, свидетельствует и недавний визит на предприятие целая делегация такого крупного игрока на рынке «извоза», как «Яндекс. Такси».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», представители крупнейшего в стране агрегатора подобный услуг посетили Тольятти еще в начале сентября. Заблаговременно, так сказать, чтобы и у «Яндекса», и у таксопарков, и у независимых таксистов, да и у клиентов (то есть, нас с вами) было время подготовиться к часу «Х».

После которого поездки в классе «Эконом» мы станем совершать в основном на LADA Granta, в классе «Комфорт» — на Vesta, а в «Бизнесе» за нами станет приезжать Aura. Нет, будут этот печальный список разбавлять и разнокалиберные «Москвичи», и Solaris, и, возможно, мертворожденный «Атом», и машины марки Haval, и некоторые другие. Но в целом, увы, «удобство» поездок обеспечат именно «Жигули».

Что и подтвердила программа переговоров высоких договаривающихся сторон, в которых, как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в том числе обсуждались возможные инициативы, которые должны «стимулировать переход отрасли на локализованные автомобили и подготовить к этому участников рынка. Но главной темой, конечно, стал вопрос закупок тольяттинских изделий для отрасли такси.

Фото globallookpress.com

Именно поэтому Дмитрию Мычкину, директору развития бизнеса «Яндекс.Такси» и сопровождавшим его лицам показали ключевые цеха завода, «продемонстрировав полный цикл производства и контроля качества современных автомобилей LADA». Уровень заинтересованности заводчан в поддержке агрегатора подчеркнул статус «гида»: экскурсию провел вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

Он, в частности, подтвердил, что «в настоящее время АВТОВАЗ ведет прямой диалог с представителями отрасли такси, которые являются нашими важными клиентами. Для них мы разработали специальные программы по покупке и обслуживанию автомобилей, которые уже действуют в наших дилерских центрах».

Более подробно остановился на целях своего визита г-н Мычкин, выразивший надежду, что его компания «уже в этом году начнет сотрудничество с АВТОВАЗом по следующим проектам: новому модельному ряду, поставкам автомобилей и запуску льготных программ для таксопарков».

Все это конечно не значит, что прямо в марте будущего года большинство работающих на линии таксомоторы будут иметь на своих капотах «ладью». Машины привычных брендов не перестанут возить пассажиров до тех пор, пока у их владельцев не закончатся соответствующие лицензии, выдаваемые обычно сроком на пять лет. То есть многие из них дотянут и до 2029-го. А за это время многое что может еще произойти. Тем не менее, свой профит тот же АВТОВАЗ успеет получить сполна...