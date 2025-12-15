Wildberries планирует запустить в России собственный сервис такси

В недалеком будущем хорошо известный в нашей стране маркетплейс Wildberries намерен запустить свой сервис такси. Уже разработано соответствующее мобильное приложение для смартфонов.

Он выйдет на рынок пассажирских перевозок уже в 2026 году

Как сообщают «Известия», ссылаясь на нескольких инсайдеров, такси под эгидой Wildberries может появиться на отечественном рынке пассажирских перевозок в следующем году. В рамках партнерской курьерской программы компания набирает шоферов до конца 2025-го.

На сегодняшний день маркетплейс испытывает готовые наработки на территории дружественной Белоруссии и Узбекистана. Появление Wildberries в сфере такси укладывается в рамки концепции по развитию экосистемного бизнеса, намеренного побороться за место под солнцем с технологическими гигантами вроде «Яндекса». Кстати, последний пока считается монополистом, в столице ему достается 96% заказов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что «Яндекс» обзаведется собственным электротакси. А весной в силу вступает закон, устанавливающий жесткие критерии локализации машин с шашечками.