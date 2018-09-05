ГИБДД повышает безопасность движения новыми логотипами

На логотипе можно увидеть стилизованную цифру «0», выполненную из разноцветных графических изображений участников дорожного движения (пешеход, велосипедист, мотоциклист), знаков и схематических обозначений элементов дорожной инфраструктуры. Такое художественное решение должно подчеркнуть, что каждый участник движения влияет на безопасность, на снижение аварийности, сообщает пресс-центр ГИБДД РФ.

Напомним, что согласно задумке авторов стратегии, всего за указанные несколько лет нужно убедить поголовно всех участников дорожного движения соблюдать ПДД; максимально снизить риски попадания в ДТП детей и пешеходов; усовершенствовать улично-дорожную сеть; ужесточить механизмы допуска транспорта и водителей к участию в движении, а также модернизировать систему оказания помощи пострадавшим в авариях.