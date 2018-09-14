Эволюция такси в России: пассажирам — суперкары, водителям — мотели

Столичные таксисты порой по нескольку часов ожидают заказов в аэропортах: у небесных причалов скапливается множество автомобилей с водителями, не имеющими возможности полноценно отдохнуть, привести себя в порядок, утолить голод и воспользоваться уборной. Но совсем скоро проблема московских «извозчиков» решится — в Шереметьево и Домодедово появятся так называемые «Дома такси».

О подобном нововведении порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители «Ситимобил» — одного из крупнейших агрегаторов такси в России на специально организованном мероприятии, которое прошло как раз в таком доме отдыха для водителей. Гости смогли не только подробно узнать о проекте, на сегодняшний день не имеющем аналогов в стране, но и проехаться на суперкарах — организаторы возили посетителей на машинах такси легендарных итальянских марок Ferrari и Lamborghini.