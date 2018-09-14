Эволюция такси в России: пассажирам — суперкары, водителям — мотели

До конца года вблизи аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся «Дома такси» — этакие бесплатные мотели, где водители могут отдохнуть, перекусить и пообщаться со своими коллегами. Как еще эволюционируют российские такси, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Столичные таксисты порой по нескольку часов ожидают заказов в аэропортах: у небесных причалов скапливается множество автомобилей с водителями, не имеющими возможности полноценно отдохнуть, привести себя в порядок, утолить голод и воспользоваться уборной. Но совсем скоро проблема московских «извозчиков» решится — в Шереметьево и Домодедово появятся так называемые «Дома такси».
О подобном нововведении порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители «Ситимобил» — одного из крупнейших агрегаторов такси в России на специально организованном мероприятии, которое прошло как раз в таком доме отдыха для водителей. Гости смогли не только подробно узнать о проекте, на сегодняшний день не имеющем аналогов в стране, но и проехаться на суперкарах — организаторы возили посетителей на машинах такси легендарных итальянских марок Ferrari и Lamborghini.
– Мы изначально поставили цель превратить «Дом такси» в настоящий дом для всех водителей, чтобы у них было место для отдыха — как, например, лаунж-зоны в крупных IT-компаниях. В здании у водителей отдельный вход, в нескольких комнатах находятся кухня, душевая, зал с настольными играми, PlayStation и ТВ, переговорки, зал для мероприятий и презентаций, — рассказал основатель сервиса «Ситимобил» Арам Аракелян.
Первый «мотель» для водителей в качестве эксперимента был открыт в Новых Черемушках, в нем уже успели побывать свыше 180 000 таксистов, работающих в разных компаниях. Практика показала, что подобные места необходимы, и поэтому в «Ситимобил» решили продолжить развивать проект, инвестировав в него еще 50 млн. рублей.