Как аферисты под видом ЦОДД «разводят» водителей на деньги

Речь идет о специальном подразделении в составе ЦОДД, сотрудники которого выезжают на место дорожных происшествий и помогают водителям правильно оформить соответсвующие бумаги, освободить проезжую часть и т. п.

В ЦОДД столицы порталу «АвтоВзгляд» пояснили, что служба уже готовит материалы для обращения в соответствующие органы для пресечения мошеннической деятельности под видом «Дорожного патруля» ЦОДД на дорогах города.