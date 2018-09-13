Как аферисты под видом ЦОДД «разводят» водителей на деньги

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы заявил о появлении на дорогах Москвы мошенников, выдающих себя за сотрудников «Дорожного патруля» ЦОДД.
Алексей Батушенко

В твиттер-акаунте ЦОДД Москвы появилось предупреждение о новом виде дорожного мошенничества на дорогах столицы.

— В Москве появилась банда аферистов. Выдают себя за сотрудников «Дорожного патруля» ЦОДД, вымогают деньги с водителей! Будьте бдительны! Встретив мошенников, немедленно сообщайте в полицию! «Дорожный патруль» ЦОДД никогда не берет денег за помощь. Наши автомобили ярко-зеленого цвета. Все сотрудники в форме ЦОДД и с удостоверениями, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Речь идет о специальном подразделении в составе ЦОДД, сотрудники которого выезжают на место дорожных происшествий и помогают водителям правильно оформить соответсвующие бумаги, освободить проезжую часть и т. п.

В ЦОДД столицы порталу «АвтоВзгляд» пояснили, что служба уже готовит материалы для обращения в соответствующие органы для пресечения мошеннической деятельности под видом «Дорожного патруля» ЦОДД на дорогах города.

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13 сентября 2018
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