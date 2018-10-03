Росгвардия пересаживается на Chery

В течение шести дней участники автопробега, который пройдет по маршруту Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Тамань-Севастополь, преодолеют более двух тысяч километров на кроссоверах Chery Tiggo 3 с остановками в крупных городах для проведения специальных патриотических мероприятий и отдания дани памяти погибшим сотрудникам правопорядка.