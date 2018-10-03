Большие внедорожники перестали страховать по ОСАГО

Пока власти обсуждают планы по радикальному реформированию системы ОСАГО, страховые компании даже в Москве втихаря вводят незаконные ограничения на продажу полисов частным автовладельцам.
Максим Строкер

Порталу «АвтоВзгляд» стало известно, как столичные офисы страховых компаний незаконно отказывают в продаже полисов ОСАГО автовладельцем. В последние несколько недель в редакцию обратились несколько столичных водителей с жалобами на то, что они не могут купить полис «автогражданки». При разборе ситуации выяснилось, что все они — обладатели больших пикапов, оформленных как грузовики.

Еще один бедолага — счастливый обладатель здоровенного американского «вэна», который по документам также считается грузовой машиной, поскольку его полная масса превышает 3,5 тонны. Весь этот транспорт официально находится во владении физлиц. При попытке купить ОСАГО на эти транспортные средства в столичных офисах компаний-страховщиков (разных!), у последних странным образом начинают «зависать» компьютеры, рваться связь с сервером и прочее.

Потуги оформить е-ОСАГО также оканчиваются фиаско по каким-то мутным «техническим причинам». Непонятное «моровое поветрие» в компьютерных системах страховых компаний так и оставалось бы загадкой, если не старый знакомый — менеджер среднего звена одной крупной компании-страховщика. Он сообщил, что его руководство на самом высоком уровне запретило сотрудникам продавать полисы ОСАГО на грузовой транспорт владельцем-физическим лицом. Считается, что эти клиенты (масса всяческих «Газелей» и прочих Porter) отличаются повышенной убыточностью — с ними случается много ДТП, ущерб от которых приходится возмещать страховщикам.

Платить им совсем не нравится, им гораздо интересней не платить — то есть продавать ОСАГО только владельцам легковушек, процент аварийщиков среди которых сейчас в Москве намного ниже. В связи с этим у топ-мннеджмента страховых компаний родилось «логичное» решение — всячески саботировать оформление полисов для грузовиков, находящихся в собственности частников.

Ранее сообщения о подобных «шалостях» приходили только из регионов России — когда до надзирающего ока Центробанка далеко, жульнический бизнес на ОСАГО вести гораздо легче. Но теперь можно констатировать, что и до Москвы добралось провинциальное «ноу-хау». Автовладельцам, которые сталкиваются с подобным безобразием, рекомендуем поступать следующим образом.

Как только вы видите, что в офисе страховой компании вдруг «завис компьютер», «система не отвечает» или, к примеру, «закончились бланки полисов», немедленной включайте видеозапись на своем смартфоне. Зафиксировать на видео процесс покупки полиса — ваше неоспоримое право. Задокументированный таким образом отказ продать ОСАГО следует приложить к жалобе в Центробанк. Страховщику подобное грамотное поведение клиента очень сильно «портит карму» — после нескольких сигналов может возникнуть вопрос об отзыве лицензии.

В тоге страховой агент либо начнет устраивать скандал при виде камеры (что тоже — отличный повод для жалобы в ЦБ), либо волшебным образом решит все технические проблемы и продаст полис, как того требует закон.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба
3 октября 2018
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