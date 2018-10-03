Большие внедорожники перестали страховать по ОСАГО

Порталу «АвтоВзгляд» стало известно, как столичные офисы страховых компаний незаконно отказывают в продаже полисов ОСАГО автовладельцем. В последние несколько недель в редакцию обратились несколько столичных водителей с жалобами на то, что они не могут купить полис «автогражданки». При разборе ситуации выяснилось, что все они — обладатели больших пикапов, оформленных как грузовики.

Еще один бедолага — счастливый обладатель здоровенного американского «вэна», который по документам также считается грузовой машиной, поскольку его полная масса превышает 3,5 тонны. Весь этот транспорт официально находится во владении физлиц. При попытке купить ОСАГО на эти транспортные средства в столичных офисах компаний-страховщиков (разных!), у последних странным образом начинают «зависать» компьютеры, рваться связь с сервером и прочее.

Потуги оформить е-ОСАГО также оканчиваются фиаско по каким-то мутным «техническим причинам». Непонятное «моровое поветрие» в компьютерных системах страховых компаний так и оставалось бы загадкой, если не старый знакомый — менеджер среднего звена одной крупной компании-страховщика. Он сообщил, что его руководство на самом высоком уровне запретило сотрудникам продавать полисы ОСАГО на грузовой транспорт владельцем-физическим лицом. Считается, что эти клиенты (масса всяческих «Газелей» и прочих Porter) отличаются повышенной убыточностью — с ними случается много ДТП, ущерб от которых приходится возмещать страховщикам.