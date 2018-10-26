В России рухнул очередной мост: фура раздавила легковушку

Как сообщил «Интерфаксу» представитель Следственного управления СКР по региону Аврора Римская, «на месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин».

По предварительным сведениям, один человек погиб. Вероятно, речь идет о водителе легковушки, которую смял, словно прессом, большегрузный автомобиль, покатившийся назад из-за обрушения пролета.

Предполагается, что перекрытие не выдержало проезда перегруженной фуры. По другой версии, ветхая конструкция моста уже давно нуждалась в реставрации.Ведется проверка.

Эксперты полагают, что участившиеся случаи падения мостов в России связаны с их аварийным состоянием. Иными словами, подобные происшествия могут повториться вновь.