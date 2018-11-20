Что делать, если водитель обнаружил за собой слежку

В числе основных симптомов такого психического расстройства, как паранойя, психиатры называют манию преследованию. Дабы рассеять медицинскую подоплеку вашей проблемы, если у вас вдруг закралось подозрение, что вы стали объектом слежки, хорошенько проверьте, действительно ли в зеркале заднего вида вы долгое время наблюдаете одну и ту же машину. Ведь в глазах обывателей, далеких от событий мирового автопрома, все авто одного цвета выглядят одинаковыми.

Но если вами заинтересовались серьезные люди, то их машины могут меняться по несколько раз на дню, а процесс наблюдения растянутся на несколько дней. Все зависит от того, что от вас хотят.

Обычно, когда человек становится объектом столь неподдельного интереса, он тут же пытается понять, где и кому ему удалось так серьезно «насолить». Если вас таким образом не разыгрывают друзья, то классические детективные истории в подобных случаях указывают на самые распространенные причины слежки: любовный треугольник, дележ средств в профессиональной или семейной сферах, денежный долг, чья-то месть. Еще один любопытный вариант — вы банальный преступник, за которым охотится полиция, налоговая служба, судебные исполнители или частный детектив.