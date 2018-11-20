Что делать, если водитель обнаружил за собой слежку

Фото www.alltec.com.au
Слежка, эффектно перерастающая в погоню с оглушительной пальбой и визгом тормозов, в криминальном боевике выглядит захватывающе. Но представьте ситуацию, если вдруг вы в реальной жизни обнаруживаете, что вас долгое время по пятам преследует один и тот же подозрительный автомобиль. Что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В числе основных симптомов такого психического расстройства, как паранойя, психиатры называют манию преследованию. Дабы рассеять медицинскую подоплеку вашей проблемы, если у вас вдруг закралось подозрение, что вы стали объектом слежки, хорошенько проверьте, действительно ли в зеркале заднего вида вы долгое время наблюдаете одну и ту же машину. Ведь в глазах обывателей, далеких от событий мирового автопрома, все авто одного цвета выглядят одинаковыми.

Но если вами заинтересовались серьезные люди, то их машины могут меняться по несколько раз на дню, а процесс наблюдения растянутся на несколько дней. Все зависит от того, что от вас хотят.

Обычно, когда человек становится объектом столь неподдельного интереса, он тут же пытается понять, где и кому ему удалось так серьезно «насолить». Если вас таким образом не разыгрывают друзья, то классические детективные истории в подобных случаях указывают на самые распространенные причины слежки: любовный треугольник, дележ средств в профессиональной или семейной сферах, денежный долг, чья-то месть. Еще один любопытный вариант — вы банальный преступник, за которым охотится полиция, налоговая служба, судебные исполнители или частный детектив.

Хотя в нашей обычной жизни за вами может увязаться «хвост», если вы неосторожно «подрезали» чью-то машину или даже просто недобро посмотрели на кого-то через стекло во время остановки на светофоре. Нельзя также исключать, что «пасут» мошенники или автоугонщики, чтобы найти подходящий момент для совершения преступления.

Проверить, что за вами на самом деле увязался «хвост», совсем несложно даже малоопытному водителю. Для этого можно просто накрутить несколько бестолковых кругов вокруг дома, спонтанно останавливаясь на короткое время, и самому понаблюдать за действиями перследователя. А еще лучше иметь на заднем стекле авто видеорегистратор, который уж точно расставит все точки над i.

Чтобы уйти от слежки в густонаселенном мегаполисе, необязательно нарушать ПДД. Чем больше машин, тем легче затеряться в трафике. В любом случае успех зависит от опыта вождения наблюдателя и объекта. Главное понять — спасет это вас от дальнейшей слежки или нет. Самый простой способ красиво оторваться от «хвоста» — подгадать, чтобы на оживленном перекрестке он уперся на красный сигнал светофора и не смог дальше двинуться из-за интенсивного перекрестного потока.

В случае, когда слежка превратилась в погоню, разумным решением будет остановиться на посту ДПС, а дальше действовать в зависимости от ситуации и поведения преследователя. Если вы чисты перед законом, присутствие стража порядка никогда не помешает.

Но написав заявление в полицию о том, что вас преследует определенный автомобиль с указанными госномерами и конкретными приметами, на план «Перехват» не рассчитывайте. Вам необходимо доказать состав преступления, а это сделать непросто из-за расплывчатых формулировок единственной в УК статьи на эту тему: незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации — наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей и т. д. (ст. 137 УК). Получается, что пока видеоролик с вашим участием не появится где-нибудь на ТВ, искать спасения от слежки в полиции бесполезно.

И чтобы в глазах стражей порядка вы не сошли за очередного параноика, лучше обратиться в частное сыскное агентство с хорошей репутацией. Результат будет зависеть от профессионализма его сотрудников и, конечно, размера вашего кошелька.

видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, мошенничество, автоуголовка, уголовный кодекс
20 ноября 2018
581