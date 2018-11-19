Как правильно тормозить в потоке и рассчитать тормозной путь машины до миллиметра

Под «безопасной дистанцией» подразумевается расстояние, при котором водитель в самых различных ситуациях успеет притормозить или полностью остановиться, чтобы избежать столкновения. Поэтому каждый автовладелец должен при любых обстоятельствах это четко рассчитывать.

Вычислить безопасную дистанцию даже «на глаз» можно только с учетом некоторых субъективных и объективных факторов. К первым относятся опыт управления водителя конкретным автомобилем и быстрота человеческой реакции. А объективные факторы зависят от дорожных условий, сцепления колес с асфальтом, особенностей тормозной системы, технического состояния авто, а также его скорости и массы.

В среднем быстрота реакции человека при нажатии на педаль равна 1,5 – 2 секундам, а отклик исправной тормозной системы составляет половину секунды. При движении в потоке на прямой необходимо учитывать еще и тот факт, что тормозная система у впереди идущего транспорта может сработать гораздо быстрее, чем аналогичная функция в вашей машине. А если брать во внимание непредсказуемость состояния дороги в зимний сезон, то при расчете времени торможения к вышеуказанным величинам следует прибавить еще запасных 1—2 секунды.