Как правильно тормозить в потоке и рассчитать тормозной путь машины до миллиметра

ПДД не устанавливают конкретную дистанцию до впереди идущего автомобиля в единицах измерения, а призывают водителей соблюдать безопасное расстояние. Каким образом автовладелец может самостоятельно рассчитать этот важный параметр с учетом контролируемого торможения, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Под «безопасной дистанцией» подразумевается расстояние, при котором водитель в самых различных ситуациях успеет притормозить или полностью остановиться, чтобы избежать столкновения. Поэтому каждый автовладелец должен при любых обстоятельствах это четко рассчитывать.
Вычислить безопасную дистанцию даже «на глаз» можно только с учетом некоторых субъективных и объективных факторов. К первым относятся опыт управления водителя конкретным автомобилем и быстрота человеческой реакции. А объективные факторы зависят от дорожных условий, сцепления колес с асфальтом, особенностей тормозной системы, технического состояния авто, а также его скорости и массы.
В среднем быстрота реакции человека при нажатии на педаль равна 1,5 – 2 секундам, а отклик исправной тормозной системы составляет половину секунды. При движении в потоке на прямой необходимо учитывать еще и тот факт, что тормозная система у впереди идущего транспорта может сработать гораздо быстрее, чем аналогичная функция в вашей машине. А если брать во внимание непредсказуемость состояния дороги в зимний сезон, то при расчете времени торможения к вышеуказанным величинам следует прибавить еще запасных 1—2 секунды.
Получается, что 4 – 4,5 секунды — это тот средний минимум, к которому в определенных ситуациях прибавляется время, затраченное на тормозной путь. У кого-то этот минимум меньше, у кого-то больше, но рассчитать индивидуальную величину в метрах с учетом определенной скорости совсем несложно с помощью секундомера, сидя в движущейся машине в качестве пассажира.
Следует также учитывать, что в любом случае процесс торможения даже при небольших скоростях должен быть плавным и прогнозируемым не только ради комфорта пассажиров, но и опять же — с точки зрения безопасности. Ведь в зимний сезон и во время осадков никогда нельзя на все сто процентов исключать, что перед самой кормой впереди идущего авто или непосредственно вблизи любого другого препятствия дорожное покрытие не окажется опасно скользким. В этом случае тормозной путь может увеличиться на непредсказуемое расстояние и появится прямая угроза столкновения.
Поэтому в идеале планировать замедление машины следует так, чтобы ближе к месту остановки она докатывалась сама на минимальной и контролируемой скорости. Это поможет избавиться от резких кивков кузова, а также позволит полностью контролировать процесс торможения.