О каких автомобилях мечтают москвичи

Лидером хит-парада стал BMW: сесть за руль своего «баварца» хотели бы 37% респондентов. Вторую строчку занял еще одни производитель из «Большой немецкой тройки» — Audi. Получить авто с четырьмя кольцами на фальшрадиаторной решетке не отказались бы 33% опрошенных. Как ни странно, но третья строчка досталась Hyundai: на машины этой марки не прочь пересесть 28% потенциальных покупателей. Четвертым объектом вожделений идет Mazda, которой импонируют 24% автомобилистов, сообщают специалисты группы компаний «АвтоСпецЦентр».

Но, как известно, мечты не так часто совпадают с реальностью, которая диктует свои жесткие правила. Так, согласно статистике, в рейтинге продаж московского региона за октябрь в первой пятерке нет ни BMW, ни Audi. Правда, один бюджетный «немец» все-таки попал в столичный чарт. Первое место занял KIA Rio, разошедшийся тиражом в 1432 экземпляра. Второе досталось Volkswagen Polo с результатом 1062 автомобиля. Треть строчку заняла Skoda Octavia (943 единицы). А на четвертой и пятой позициях прописались Hyundai Solaris (839 штук) и Skoda Rapid (762 машины) соответственно.

Кроме всего прочего, социологическое исследование показало, что 24% автовладельцев, покупая новый авто взамен старому, выбирают тот же бренд.