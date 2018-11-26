Определены претенденты на титул «Автомобиль года 2019» в Европе

Фото: Alpine
Названы номинанты европейской премии Car of the Year 2019. После первого голосования 60 членов жюри, которое состоит из профессиональных автожурналистов, в том числе и российских, в шорт-лист попали семь моделей. В этом году в список затесался даже один спорткар — возрожденный Alpine A110.
Светлана Ермолаева

Кроме спорткупе, среди претендентов на победе есть британский электрокар Jaguar I-Pace, компактный «американец» Ford Focus, французский седан Peugeot 508, хетчбэк KIA Ceed, кроссовер Citroën C5 Aircross, а также Mercedes-Benz A-класса.

Стоит напомнить, что жюри, как правило, представляет 22 страны. От Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании голосуют по шесть человек, от всех скандинавских стран — еще шесть специалистов. За Польшу и Россию выступают по два журналиста, а из Чехии, Греции, Словении и Турции — по одному эксперту. Причем модели, среди которых определятся лучшая, должны продаваться на рынках как минимум пяти европейских стран и выходить тиражом не менее 5000 экземпляров в год. Кроме того, авто обязаны быть новыми, рестайлинги в счет не идут.

Финальное голосование, которое определяет единственного лидера, состоится в марте следующего года. Каждый член комиссии будет обязан раздать 25 очков пяти претендентам и более. Победителя назовут 4 марта 2019 года накануне Женевского моторшоу.

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26 ноября 2018
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